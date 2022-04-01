Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras vai instalar telão de graça para sócios-torcedores no Allianz Parque no domingo
futebol

Palmeiras vai instalar telão de graça para sócios-torcedores no Allianz Parque no domingo

Torcedores terão a chance de ver partida, mesmo com palco para show...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 16:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 16:01
Devido à instalação de um palco de shows em frente ao Gol Norte do Allianz Parque, o setor terá capacidade reduzida no segundo duelo da final do Campeonato Paulista, que ocorrerá no domingo (3), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo – a restrição do espaço se fez necessária para viabilizar a realização do jogo na arena. Mas como a presença em massa da torcida sempre foi uma arma a mais para o Palmeiras, o clube decidiu inovar e oferecer uma nova experiência aos seus sócios-torcedores.Uma estrutura inédita com um megatelão e outros dois telões laterais será montada na área bloqueada para que os adeptos que não conseguiram comprar ingressos para ver o jogo nos setores liberados possam ter a oportunidade de assistir a uma final de campeonato ao vivo de dentro do estádio – a imagem utilizada será uma retransmissão do telão do Allianz Parque, sem narração e com áudio ambiente.
Os torcedores que estiverem neste espaço não terão visão para o campo, mas poderão ajudar o time cantando e vibrando da arquibancada.
A experiência gratuita e exclusiva para sócio Avanti estará disponível para resgate a partir deste sábado (2), às 11h (de Brasília), por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Cada sócio terá direito a uma entrada e, após o resgate, deverá fazer o download de seu e-ticket e apresentá-lo no acesso ao estádio.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: (Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'
Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados