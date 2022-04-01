Palmeiras vai instalar telão de graça para sócios-torcedores no Allianz Parque no domingo

Devido à instalação de um palco de shows em frente ao Gol Norte do Allianz Parque, o setor terá capacidade reduzida no segundo duelo da final do Campeonato Paulista, que ocorrerá no domingo (3), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo – a restrição do espaço se fez necessária para viabilizar a realização do jogo na arena. Mas como a presença em massa da torcida sempre foi uma arma a mais para o Palmeiras, o clube decidiu inovar e oferecer uma nova experiência aos seus sócios-torcedores.Uma estrutura inédita com um megatelão e outros dois telões laterais será montada na área bloqueada para que os adeptos que não conseguiram comprar ingressos para ver o jogo nos setores liberados possam ter a oportunidade de assistir a uma final de campeonato ao vivo de dentro do estádio – a imagem utilizada será uma retransmissão do telão do Allianz Parque, sem narração e com áudio ambiente.