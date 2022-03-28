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Palmeiras vai enfrentar algoz do Vasco na terceira fase da Copa do Brasil

Datas exatas dos duelos ainda serão anunciadas pela CBF...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 15:35

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 15:35
O Palmeiras conheceu nesta segunda-feira (28) o seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil desta temporada. O Verdão vai enfrentar a Juazeirense, da Bahia, que eliminou o Vasco da Gama nos pênaltis na jornada anterior da competição.Serão os primeiros jogos entre as duas equipes na história.
As partidas acontecerão nos dias 20 e 21 de abril e 11 e 12 de maio. A tabela desmembrada da competição ainda será divulgada pela CBF.
A Juazeirense tem um histórico de fazer partidas difíceis contra os grandes, principalmente em sua casa. Além do Vasco, os baianos já eliminaram Cruzeiro e Sport no ano passado. E fizeram jogo duro com o rival Santos, vendendo cara a eliminação.
Além da vaga na Copa Libertadores, a Copa do Brasil chama a atenção pelo dinheiro. Quem vencer a final, por exemplo, receberá R$ 60 milhões - quatro milhões a mais do que na última edição. O montante total pode chegar a quase R$ 80 milhões para o campeão, contando as classificações anteriores.
O Palmeiras possui quatro títulos da Copa do Brasil, foi campeão em 1998, 2012 , 2015 e 2020.
Crédito: JogadoresdoVerdãocomemoramvitóriadoúltimosábadocontraoBragantino(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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