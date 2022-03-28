Palmeiras vai enfrentar algoz do Vasco na terceira fase da Copa do Brasil

O Palmeiras conheceu nesta segunda-feira (28) o seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil desta temporada. O Verdão vai enfrentar a Juazeirense, da Bahia, que eliminou o Vasco da Gama nos pênaltis na jornada anterior da competição.Serão os primeiros jogos entre as duas equipes na história.

As partidas acontecerão nos dias 20 e 21 de abril e 11 e 12 de maio. A tabela desmembrada da competição ainda será divulgada pela CBF.

A Juazeirense tem um histórico de fazer partidas difíceis contra os grandes, principalmente em sua casa. Além do Vasco, os baianos já eliminaram Cruzeiro e Sport no ano passado. E fizeram jogo duro com o rival Santos, vendendo cara a eliminação.

Além da vaga na Copa Libertadores, a Copa do Brasil chama a atenção pelo dinheiro. Quem vencer a final, por exemplo, receberá R$ 60 milhões - quatro milhões a mais do que na última edição. O montante total pode chegar a quase R$ 80 milhões para o campeão, contando as classificações anteriores.

O Palmeiras possui quatro títulos da Copa do Brasil, foi campeão em 1998, 2012 , 2015 e 2020.