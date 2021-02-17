Palmeiras vai em busca da segunda vitória contra integrantes do Z4 atual

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Já rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Coritiba vai receber, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Palmeiras. Ainda que esteja entre as seis melhores equipes da competição, o duelo no Couto Pereira, válido pela 35ª rodada, vai colocar o elenco do Verdão à prova.

Isso porque, quando enfrentou times que atualmente formam a zona de rebaixamento, o Palmeiras venceu apenas uma vez. Foi pela 20ª rodada do Brasileirão, diante do Vasco, que o Verdão, já sob o comando de Abel Ferreira, bateu o Vasco, do técnico Ricardo Sá Pinto.

​Em números gerais, são sete jogos contra os clubes do Z4 do Campeonato Brasileiro. Além da vitória sobre o Cruz-Maltino, o alviverde empatou três e perdeu os outros. Diante da conquista de seis dos 21 pontos possíveis, o aproveitamento da equipe é de 28,57%.Botafogo e Coritiba, únicos times que já estão rebaixados matematicamente, foram determinantes para a derrocada de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. Depois de uma sequência de 20 jogos invicto, o Verdão se tornou a primeira equipe a perder para a equipe carioca no Brasileiro.

Após o revés contra o São Paulo, que, inclusive, marcou a primeira vez que o Palmeiras perdeu para o rival dentro do Allianz Parque, Luxa foi dominado pelo Coxa, e a diretoria optou por demití-lo.

Depois de uma sequência como titular do gol alviverde, Weverton, enfim, será preservado por Abel Ferreira. O goleiro, que fez 70 partidas durante a temporada 2020/21, deve dar lugar para Vinícius Silvestre.

Com isso, um provável Palmeiras deve entrar com: Vinícius Silvestre; Mayke, Kuscevic, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Lucas Lima; Gustavo Scarpa e Willian.

​Abaixo, todos os resultados do Palmeiras contra os integrantes do Z4:

- Palmeiras 1 x 1 Vasco (1ª rodada) - Allianz Parque- Vasco 0 x 1 Palmeiras (20ª rodada) - São Januário

- Palmeiras 1 x 1 Goiás (3ª rodada) - Allianz Parque- Goiás 1 x 0 Palmeiras (22ª rodada) - Serrinha

- Botafogo 2 x 1 Palmeiras (14ª rodada) - Engenhão- Palmeiras 1 x 1 Botafogo (33ª rodada) - Allianz Parque