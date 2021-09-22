Palmeiras vai bem na defesa, mas ataque não assusta; leia análise

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras conseguiu neutralizar, mas não atacar o Atlético-MG, no empate sem gols entre as duas equipes, no Allianz Parque, pelo duelo de ida das semifinais da Libertadores. Apostando em uma formação mais experiente, Abel colocou Felipe Melo e Zé Rafael como volantes. O primeiro fez mais a contenção da defesa, buscando anular o criativo meia Nacho Fernández. Já o segundo tinha a função de buscar mais o jogo, ajudando no começo da armação das jogadas.

Na parte defensiva, o Palmeiras não sofreu tanto. Claro que aí, precisamos levar em conta o pênalti perdido por Hulk, mas o Galo não conseguiu ameaçar depois da penalidade. Tanto é que o Alviverde terminou a partida com 11 desarmes, segundo o 'Footstats', sendo os líderes no quesito, Felipe Melo, Dudu, Gustavo Gómez e Zé Rafael, todos com dois desarmes certos.

GALO OU VERDÃO? QUEM AVANÇA? SIMULE OS JOGOS DA LIBERTADORESPassando para o ataque, Abel Ferreira escalou Raphael Veiga como meia armador, Dudu na ponta esquerda e Rony na ponta direita. O trio tinha como 'missão' municiar o centroavante Luiz Adriano. No entanto, faltou agressividade ao time, que se via 'preso' na última parte do gramado.