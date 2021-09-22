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futebol

Palmeiras vai bem na defesa, mas ataque não assusta; leia análise

Sistema defensivo do Alviverde conseguiu neutralizar as chegadas do ataque do Galo, principalmente na ponta esquerda. No entanto, time de Abel não chegou perto de marcar...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 07:00
Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras conseguiu neutralizar, mas não atacar o Atlético-MG, no empate sem gols entre as duas equipes, no Allianz Parque, pelo duelo de ida das semifinais da Libertadores. Apostando em uma formação mais experiente, Abel colocou Felipe Melo e Zé Rafael como volantes. O primeiro fez mais a contenção da defesa, buscando anular o criativo meia Nacho Fernández. Já o segundo tinha a função de buscar mais o jogo, ajudando no começo da armação das jogadas.
Na parte defensiva, o Palmeiras não sofreu tanto. Claro que aí, precisamos levar em conta o pênalti perdido por Hulk, mas o Galo não conseguiu ameaçar depois da penalidade. Tanto é que o Alviverde terminou a partida com 11 desarmes, segundo o 'Footstats', sendo os líderes no quesito, Felipe Melo, Dudu, Gustavo Gómez e Zé Rafael, todos com dois desarmes certos.
GALO OU VERDÃO? QUEM AVANÇA? SIMULE OS JOGOS DA LIBERTADORESPassando para o ataque, Abel Ferreira escalou Raphael Veiga como meia armador, Dudu na ponta esquerda e Rony na ponta direita. O trio tinha como 'missão' municiar o centroavante Luiz Adriano. No entanto, faltou agressividade ao time, que se via 'preso' na última parte do gramado.
O Palmeiras finalizou somente cinco vezes em toda a partida, sendo que somente uma acertou o gol de Everson, que não teve grandes problemas para lidar com o poderio ofensivo do Verdão. Nem mesmo as entradas de Wesley, Deyverson e Gabriel Veron surtiram efeito. Resta agora aguardar a volta das semifinais, na próxima terça-feira (28), às 21h30, no Mineirão. Para o Palmeiras, basta empatar com gols para se classificar, ou vencer nos pênaltis com um novo 0 a 0. Sendo assim, o time joga pelo empate. Se depender da defesa, pode levar a vaga para a segunda final consecutiva de Libertadores.

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