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Palmeiras vai a Fortaleza sem Felipe Melo, poupado por Abel Ferreira

Volante e capitão do Verdão será preservado de olho na final da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 12:00

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 12:00

O Palmeiras finalizou na manhã da última sexta-feira (19), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Fortaleza, que acontece neste sábado (20), às 19 horas (de Brasília), no Castelão. A equipe viajou para a capital do Ceará e dormiu na cidade do confronto de logo menos.Apesar da tendência de entrar em campo com força máxima, Abel Ferreira não poderá contar com Felipe Melo, que ficou em São Paulo. O volante não esteve presente nas atividades de preparação para o jogo e será preservado. COm isso, Danilo deve seguir no time titular.
Felipe, inclusive, fez um post em suas redes sociais enquanto assistia ao duelo entre Remo e Vasco, disputado na noite de sexta (19), pela segunda divisão do Brasileiro.Dessa forma, espera-se que Abel mande a campo a equipe com força máxima pela última vez antes da final da Libertadores. Normalmente titular, Marcos Rocha está suspenso para a decisão e deve ceder a vaga para que Mayke ganhe ritmo de jogo.
O time que deve enfrentar o Fortaleza tem: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Dudu; Rony.
Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado (20), às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão, pela 34ª rodada do Brasileirão.
Crédito: FelipeMeloemaçãopeloPalmeiras(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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