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Palmeiras utiliza instalações do hotel para segundo período de treinos do dia em Abu Dhabi

Depois de treinar pela manhã no Estádio Zayed Sports City, o elenco do Verdão fez atividades físicas no hotel Shangri-La Qaryat Al Beri, onde está hospedado para o Mundial...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 14:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 14:04
O Palmeiras trabalhou em dois períodos, nesta sexta-feira, em Abu Dhabi, durante preparação para a semifinal do Mundial de Clubes, na próxima terça. Depois de trabalhar no Estádio Zayed Sports City, na parte da manhã, o elenco utilizou as instalações do luxuoso hotel em que está hospedado para fazer atividades físicas durante a tarde, no horário local. São sete horas de fuso.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja a lista de jogadores do Palmeiras que viajaram para o Mundial
Como o treino técnico e tático da manhã rendeu duas horas, a movimentação reservada para o período vespertino teve foco no fortalecimento muscular. Segundo informado pela assessoria de imprensa, "os atletas fizeram atividades de musculação na academia e ativação física na área externa do hotel".
Nas imagens cedidas pelo clube, é possível notar que os jogadores dispõem de um bonito cenário na parte externa do luxuoso hotel Shangri-La Qaryat Al Beri, que conta com uma praia particular e modernos equipamentos na academia.
Crédito: PalmeirastreinounaáreaexternadohotelemAbuDhabi(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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