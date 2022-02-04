Palmeiras utiliza instalações do hotel para segundo período de treinos do dia em Abu Dhabi

O Palmeiras trabalhou em dois períodos, nesta sexta-feira, em Abu Dhabi, durante preparação para a semifinal do Mundial de Clubes, na próxima terça. Depois de trabalhar no Estádio Zayed Sports City, na parte da manhã, o elenco utilizou as instalações do luxuoso hotel em que está hospedado para fazer atividades físicas durante a tarde, no horário local. São sete horas de fuso.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Como o treino técnico e tático da manhã rendeu duas horas, a movimentação reservada para o período vespertino teve foco no fortalecimento muscular. Segundo informado pela assessoria de imprensa, "os atletas fizeram atividades de musculação na academia e ativação física na área externa do hotel".

Nas imagens cedidas pelo clube, é possível notar que os jogadores dispõem de um bonito cenário na parte externa do luxuoso hotel Shangri-La Qaryat Al Beri, que conta com uma praia particular e modernos equipamentos na academia.