Palmeiras ultrapassa a marca dos 100 gols na temporada

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Com gols de Rony e Raphael Veiga, o Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro, neste domingo, e voltou a assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Flamengo. No clássico, o time ainda atingiu a marca das 100 bolas na rede na temporada. É o sétimo ano consecutivo que a equipe alcança os três dígitos na estatística.

O Alviverde agora soma 101 gols em 63 partidas disputadas, obtendo uma média de 1,6 tentos por jogo. O número é um pouco superior ao de 2020, quando teve um aproveitamento ofensivo de 1,5 por confronto - foram 120 gols em 77 duelos.

Entre os times da Série A, apenas dois estufaram as redes mais vezes que os paulistas em 2021: o Flamengo, que será o seu adversário na final da Copa Libertadores, com 138 gols - 2,1 g/j -, e o Atlético Mineiro, atual líder do Brasileirão, que já marcou 110 vezes - 1,6 g/j.

ARTILHEIROS DO PALMEIRAS EM 2021