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futebol

Palmeiras ultrapassa a marca dos 100 gols na temporada

É o 7º ano consecutivo que o time balança as redes mais de 100 vezes...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 10:05

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 10:05

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Com gols de Rony e Raphael Veiga, o Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro, neste domingo, e voltou a assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Flamengo. No clássico, o time ainda atingiu a marca das 100 bolas na rede na temporada. É o sétimo ano consecutivo que a equipe alcança os três dígitos na estatística.
O Alviverde agora soma 101 gols em 63 partidas disputadas, obtendo uma média de 1,6 tentos por jogo. O número é um pouco superior ao de 2020, quando teve um aproveitamento ofensivo de 1,5 por confronto - foram 120 gols em 77 duelos.
Entre os times da Série A, apenas dois estufaram as redes mais vezes que os paulistas em 2021: o Flamengo, que será o seu adversário na final da Copa Libertadores, com 138 gols - 2,1 g/j -, e o Atlético Mineiro, atual líder do Brasileirão, que já marcou 110 vezes - 1,6 g/j.
ARTILHEIROS DO PALMEIRAS EM 2021
1º - Raphael Veiga - 16 gols2º - Rony - 11 gols3º - Willian - 10 gols4º - Breno Lopes - 7 golsGustavo Scarpa - 7 gols

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