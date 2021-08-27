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Palmeiras treina para enfrentar o Athletico-PR; equipe tentar voltar a vencer no Brasileirão

Equipe finaliza a preparação na manhã de sábado (28) antes de ir a campo contra o time paranaense pela competição nacional...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 18:00
Crédito: Cesar Greco
Nesta sexta-feira (27), o Palmeiras deu prosseguimento aos trabalhos para enfrentar o Athletico-PR, neste sábado, às 21h, no Allianz Parque. A comissão técnica comandou um treino tático, na Academia de Futebol, visando o adversário.
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Com três times, a atividade foi realizada apenas em uma metade do campo. Dois grupos de oito atletas permaneciam no no interior do quadrado se enfrentando pela posse de bola e a equipe ausente auxiliava nas laterais e na linha de fundo na função de curinga.
Os jogadores ainda participaram de um recreativo depois do treinamento e, ao final, alguns ficaram no gramado para aprimorar cobranças de faltas e pênaltis.
Veja a tabela completa do BrasileirãoO lateral Jorge, por sua vez, seguiu seu cronograma de transição física à parte do elenco com um trabalho de centro de excelência e outro na caixa de areia. Fortalecido desde sua chegada, ele espera poder estrear o quanto antes para reforçar o Verdão.
O Alviverde não vence a quatro jogos no Brasileirão e sequer pontuou nas últimas partidas. Sendo assim, a vitória contra o Athletico-PR vale a retomada da confiança para o time buscar a ponta da tabela novamente.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Antes de ir a campo contra a equipe paranaense neste sábado (28), o Palmeiras treina pela manhã. O duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão está marcado para as 21h (horário oficial de Brasília) no Allianz Parque.

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