Palmeiras treina para enfrentar o Athletico-PR; equipe tentar voltar a vencer no Brasileirão

Crédito: Cesar Greco

Nesta sexta-feira (27), o Palmeiras deu prosseguimento aos trabalhos para enfrentar o Athletico-PR, neste sábado, às 21h, no Allianz Parque. A comissão técnica comandou um treino tático, na Academia de Futebol, visando o adversário.

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Com três times, a atividade foi realizada apenas em uma metade do campo. Dois grupos de oito atletas permaneciam no no interior do quadrado se enfrentando pela posse de bola e a equipe ausente auxiliava nas laterais e na linha de fundo na função de curinga.

Os jogadores ainda participaram de um recreativo depois do treinamento e, ao final, alguns ficaram no gramado para aprimorar cobranças de faltas e pênaltis.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO lateral Jorge, por sua vez, seguiu seu cronograma de transição física à parte do elenco com um trabalho de centro de excelência e outro na caixa de areia. Fortalecido desde sua chegada, ele espera poder estrear o quanto antes para reforçar o Verdão.

O Alviverde não vence a quatro jogos no Brasileirão e sequer pontuou nas últimas partidas. Sendo assim, a vitória contra o Athletico-PR vale a retomada da confiança para o time buscar a ponta da tabela novamente.

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