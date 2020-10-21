Palmeiras terá segundo interino no comando no Allianz pela Libertadores

Sem treinador desde a saída de Vanderlei Luxemburgo há uma semana, o Palmeiras recebe o Tigre nesta quarta-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2020.Andrey Lopes, auxiliar fixo desde o final de 2017, comandará o Verdão pela primeira vez na nova casa alviverde.O clube terá um técnico interino no banco de seu estádio em um jogo de Libertadores após quatro anos. O último auxiliar a comandar o Verdão na mesma situação foi Tico dos Santos, em 2016. Na ocasião, a derrota para o Nacional-URU culminou na queda de Marcelo Oliveira e na chegada de Cuca, que viria a ser campeão brasileiro ao final da temporada.O revés por 2 a 1 em casa diante dos uruguaios sob o comando de Tico dos Santos também acabou encaminhando a eliminação do Palmeiras ainda na fase de grupos daquele edição da Libertadores.