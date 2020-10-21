Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras terá segundo interino no comando no Allianz pela Libertadores

Em 2016, Tico dos Santos, auxiliar do técnico Marcelo OlIveira comandou o Verdão diante do Nacional-URU...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2020 às 10:00

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 10:00

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação
Sem treinador desde a saída de Vanderlei Luxemburgo há uma semana, o Palmeiras recebe o Tigre nesta quarta-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2020.Andrey Lopes, auxiliar fixo desde o final de 2017, comandará o Verdão pela primeira vez na nova casa alviverde.O clube terá um técnico interino no banco de seu estádio em um jogo de Libertadores após quatro anos. O último auxiliar a comandar o Verdão na mesma situação foi Tico dos Santos, em 2016. Na ocasião, a derrota para o Nacional-URU culminou na queda de Marcelo Oliveira e na chegada de Cuca, que viria a ser campeão brasileiro ao final da temporada.O revés por 2 a 1 em casa diante dos uruguaios sob o comando de Tico dos Santos também acabou encaminhando a eliminação do Palmeiras ainda na fase de grupos daquele edição da Libertadores.
Com três jogos comandando o Palmeiras, Andrey Lopes nunca havia pegado o clube em um momento tão conturbado. Com quatro derrotas seguidas, o atual comandante alviverde precisa da vitória contra o Tigre-ARG, não só para garantir a primeira colocação geral da Libertadores, como também para trazer um pouco de paz para o pressionado elenco.
Palmeiras e Tigre se enfrentaram ainda no início do ano em Buenos Aires, pela estreia dos clubes na Libertadores 2020. Com gols de Luiz Adriano e Willian, o Verdão venceu por 2 a 0.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados