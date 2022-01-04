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futebol

Palmeiras terá quatro jogos-treinos durante pré-temporada

Elenco do Verdão se reapresenta visando disputa do Paulistão e do Mundial de Clubes...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 20:17

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 20:17

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (4) os detalhes da reapresentação do elenco para a temporada 2022, que acontece na manhã desta quarta (5). Ao todo serão quatro jogos-treinos do time de Abel Ferreira até a estreia no Campeonato Paulista, programada para o próximo dia 23, contra o Novorizontino.O primeiro dos duelos preparatórios da pré-temporada acontece neste domingo (9), às 16h30, contra o Pouso Alegre (MG). O clube ainda não revelou os adversários das outras atividades.
Nesta quarta, os jogadores do Verdão serão divididos em grupos, passarão por testagens de Covid-19 e, na sequência, realizarão exames médicos conduzidos por profissionais do Hospital Sírio-Libanês que irão até a Academia de Futebol, em parceria mantida pelas partes desde 2017.
Além disso, os jogadores farão testes clínicos e físicos com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance nas dependências internas e no campo do centro de treinamento palmeirense.
Todas as atividades serão fechadas à imprensa por conta da pandemia.
Conforme o LANCE! já havia revelado, três jogadores não se reapresentarão com o grupo: o atacante Luiz Adriano, o meia Lucas Lima e o lateral-esquerdo Victor Luís. O trio não faz parte dos planos de Abel para a temporada e deixarão o Palmeiras.
Crédito: AbelFerreiraconversacomelencodurantetreinoem2020naAcademiadeFutebol.(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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