Palmeiras terá quatro jogos-treinos durante pré-temporada

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (4) os detalhes da reapresentação do elenco para a temporada 2022, que acontece na manhã desta quarta (5). Ao todo serão quatro jogos-treinos do time de Abel Ferreira até a estreia no Campeonato Paulista, programada para o próximo dia 23, contra o Novorizontino.O primeiro dos duelos preparatórios da pré-temporada acontece neste domingo (9), às 16h30, contra o Pouso Alegre (MG). O clube ainda não revelou os adversários das outras atividades.

Nesta quarta, os jogadores do Verdão serão divididos em grupos, passarão por testagens de Covid-19 e, na sequência, realizarão exames médicos conduzidos por profissionais do Hospital Sírio-Libanês que irão até a Academia de Futebol, em parceria mantida pelas partes desde 2017.

Além disso, os jogadores farão testes clínicos e físicos com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance nas dependências internas e no campo do centro de treinamento palmeirense.

Todas as atividades serão fechadas à imprensa por conta da pandemia.

Conforme o LANCE! já havia revelado, três jogadores não se reapresentarão com o grupo: o atacante Luiz Adriano, o meia Lucas Lima e o lateral-esquerdo Victor Luís. O trio não faz parte dos planos de Abel para a temporada e deixarão o Palmeiras.