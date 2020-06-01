Palmeiras terá congresso com Luxa e assistente de Guardiola nesta semana

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Ainda sem aval sanitário para trabalhos presenciais na Academia de Futebol, o Palmeiras mantém os treinos físicos à distância nesta semana e terá, também, um congresso envolvendo figuras internacionais. A partir de terça-feira, iniciam sete dias seguidos de debate sobre impacto da pandemia do coronavírus no desempenho dos atletas, com a presença do técnico Vanderlei Luxemburgo e um assistente de Pep Guardiola no Manchester City, entre outros.

Está confirmada a presença de Harry Dunn, analista de desempenho do atual campeão inglês, na quinta-feira. Também estarão presentes Jose Fernando Rodrigues Boto, chefe de scout do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Tiago Leal, analista de desempenho da Roma, da Itália, além de Guilherme Dias, Lucas Oliveira e Rafael Costa, todos analistas de desempenho do Verdão.E MAIS:Luxa pede volta estudada: 'Exemplo de que com tanta morte?'Valdivia fala em 'Tirone burro', traição de Nobre e pede postO 2º Congresso Palmeiras de Ciências do Futebol ocorrerá de forma online, devido às restrições de circulação por conta da pandemia. Entre terça-feira e o dia 8, a próxima segunda-feira, todos os debates começam às 17h, com transmissão ao vivo na contas oficiais do clube no Youtube e no Instagram.

A primeira edição do congresso aconteceu em 2015. Agora, o foco está no impacto da crise gerada pela COVID-19. Luxemburgo deve fazer sua participação no sábado, em dia que também pode contar com a participação do ex-técnico Muricy Ramalho ou do ex-meia Alex.

Outros membros da comissão técnica palmeirense aparecerão ao longo do congresso, que debaterá desenvolvimento da performance e prevenção de lesões nesse período sem jogo, nutrição esportiva adaptada aos novos tempos, análise de desempenho e mercado, a carreira fora dos campos, categorias de base e futebol feminino. Também participarão profissionais do Porto, de Portugal, do River Plate, da Argentina, e da Faculdade das Américas.

Confira a programação do 2º Congresso Palmeiras de Ciências do Futebol:

2/6 - TERÇA-FEIRA – 17hDesenvolvimento da performance e prevenção de lesões na pandemiaPalmeiras: Daniel Gonçalves – Coordenador Cientifico Palmeiras: Antônio Melo – Coordenador de Preparação FísicaSports Science and Exercise Physiology / The Villages SC and Brazilian Indoor Soccer National Team - Cláudio Pavanelli – Fisiologista ­FAM: Prof. Henry Dan Kiyomoto – Professor do curso de Fisioterapia da FAMConvidado especial e mediador: Mauro BetingApresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras

3/6 - QUARTA-FEIRA - 17hNutrição Esportiva em um mundo Globalizado pela COVID-19: Novas práticas, novos hábitos, novos temposPalmeiras: Mirtes Stancanelli – NutricionistaFutebol Clube do Porto: Vitor Hugo Teixeira – Nutricionista FAM: Prof. Marcelo Luiz Peixoto Sobral – Professor do curso de MedicinaConvidado especial e mediador: Mauro Beting – JornalistaApresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras

4/6 - QUINTA-FEIRA - 17hAnálise de desempenho e mercado no futebolPalmeiras: Lucas Oliveira – Analista de mercadoPalmeiras: Rafael Costa – Analista de desempenhoPalmeiras: Guilherme Dias- Analista de desempenhoShakhtar Donetsk: Jose Fernando Rodrigues Boto – Chefe de Scout Manchester City: Harry Dunn - Analista de desempenhoRoma: Tiago Leal - Analista de desempenhoConvidado especial e mediador: Mauro Beting - JornalistaApresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras*Haverá tradução simultânea. 5/6 - SEXTA-FEIRA - 17hNova Etapa – A carreira fora dos camposPalmeiras: Edu Dracena – Assessor de FutebolFederação Paulista de Futebol: Mauro Silva – Vice-presidenteFAM: a confirmarConvidado especial e mediador: Mauro Beting - JornalistaApresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras

6/6 - SÁBADO - 17hPalmeiras: Vanderlei Luxemburgo - TécnicoConvidado: Alex ou Muricy Ramalho (A confirmar)Convidado especial e mediador: Mauro Beting - JornalistaApresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras