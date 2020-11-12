  Palmeiras terá avião da Crefisa para contar com convocados das Eliminatórias contra o Ceará
Palmeiras terá avião da Crefisa para contar com convocados das Eliminatórias contra o Ceará

Patrocinadora disponibilizará aeronave para buscar Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez e Matías Viña. Quarteto estará à disposição das respectivas seleções até terça-feira...
Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 09:32

Crédito: Lucas Figueiredo/Mowa Press
O Palmeiras fará um esforço para contar com os quatro atletas convocados que disputam as Eliminatórias por Brasil, Uruguai e Paraguai e, para isso, terá à disposição o avião da Crefisa. A informação é do Uol.
A aeronave da patrocinadora chegará a Montevidéu logo após o jogo entre Uruguai e Brasil, marcado para terça-feira (17) às 20h. O jatinho decola da capital uruguaia com Weverton, Gabriel Menino e Matías Viña rumo a Assunção, quando faz escala para buscar Gustavo Gómez.O quarteto ruma a Fortaleza direto e a previsão é que chegue ao Ceará às 7h de quarta-feira (18), 12 horas antes do confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Um fisioterapeuta e um responsável pela alimentação estarão juntos com os atletas.
O LANCE!/NOSSO PALESTRA apurou que com esta engenharia o clube também procura minimizar o impacto de um voo comercial e o risco de algum deles se infectar com o coronavírus por conta do deslocamento em aeroportos.
O Palmeiras venceu o Ceará por 3 a 0 no Alllianz Parque e tem vantagem considerável para o confronto de volta. Vale lembrar que, dos quatro convocados, a tendência é que somente os estrangeiros sejam titulares nas Eliminatórias. Em outubro, Weverton, que jogou pela Seleção um dia antes contra o Peru, e Gabriel Menino estiveram em campo contra o Coritiba.​

