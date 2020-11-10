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Palmeiras tenta melhor marca defensiva no ano, mesmo com setor desfigurado por desfalques

Verdão pode chegar a quatro jogos sem sofrer gols pela primeira vez em 2020, mas tem ausências importantes no setor, todas por conta das Eliminatórias da Copa do Mundo...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 08:10

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 08:10

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
As Eliminatórias para a Copa do Mundo tiraram quatro dos cinco titulares da defesa do Palmeiras para o compromisso de ida da Copa do Brasil contra o Ceará, nesta quarta-feira (11) no Allianz Parque.
Abel Ferreira terá somente Luan à disposição, uma vez que Weverton e Gabriel estão com a Seleção Brasileira, Gustavo Gómez com o Paraguai e Matías Viña com o time uruguaio.​Com seis vitórias seguidas, o Aliverde tem a oportunidade de atingir a maior sequência sem sofrer gols na temporada, caso não seja vazado diante dos cearenses. Andrey Lopes entregou o time para Abel Ferreira com uma vitória por 3 a 0 sobre o Galo e o português superou Red Bull Bragantino e Vasco pelo placar mínimo, totalizando três partidas consecutivas.
Com Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras ficou, no máximo, três compromissos seguidos se levar gols e isso aconteceu em quatro oportunidades. Abel tem a chance de impor a maior série, porém tem problemas consideráveis para armar o setor.
O Verdão encerra a preparação para pegar o Ceará nesta terça-feira (10), na Academia de Futebol, e uma provável formação defensiva deve ser: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Emerson Santos e Gustavo Scarpa. Vale lembrar que desses, somente o goleiro e Emerson ainda não jogaram com Abel.​

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