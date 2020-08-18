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futebol

Palmeiras tenta evitar pior início no Campeonato Brasileiro desde 2015

Campeão em duas edições desde então, Verdão enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, para não ficar sem vencer nos primeiros três jogos do torneio nacional...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 08:00

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Peter Leone/O Fotográfico
O Palmeiras tropeçou nas duas primeiras partidas pelo Campeonato Brasileiro e tenta triunfar na competição nesta quarta-feira (19) contra o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, para assim evitar o pior início na competição desde 2015.
Na última vez em que ficou sem vencer nas três primeiras rodadas do torneio nacional, o Verdão empatou com o Atlético-MG em 2 a 2, no Allianz Parque na estreia, voltou a ter uma igualdade contra o Joinville, desta vez sem gols como visitante, e perdeu para o Goiás por 1 a 0, em casa.
A vitória só veio na quarta rodada contra o Corinthians, no Arena, graças aos gols de Zé Roberto e Rafael Marques, porém o início cambaleante custou o cargo de Oswaldo de Oliveira duas rodadas depois, quando o Alviverde voltou a tropeçar contra o Inter (empate por 1 a 1) e perder para o Figueirense (2 a 1).
O começo ruim foi determinante para o clube ficar distante do título e à medida que avançou na Copa do Brasil, abriu mão de vez do Brasileirão para focar no título que veio contra o Santos, sob o comando de Marcelo Oliveira.
Curiosamente, o início melhor nos anos seguintes contribuiu para que o Palmeiras ficasse entre os melhores. Foi campeão com Cuca em 2016, vice em 2017, conquistou o título novamente em 2018 com Felipão e no ano passado terminou na terceira colocação.
Vale lembrar que nesta temporada o Palmeiras ainda não venceu clubes da Série A. São seis empates e duas derrotas. Por outro lado, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo o clube voltou a conquistar o Paulistão após 12 anos.

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