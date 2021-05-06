Palmeiras tenta evitar a pior sequência pelo Paulista no Allianz Parque

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Depois de bater o Defensa y Justicia e encaminhar a classificação para as oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Santos já nesta quinta-feira. O duelo, previsto para às 21 horas (de Brasília), pode não só definir o futuro do Verdão no Paulista, como também pode marcar a pior sequência da equipe desde a inauguração do Allianz Parque.

A última vitória do Alviverde jogando em seus domínios foi no dia 14 de março, quando os comandados de Abel Ferreira bateram a Ferroviária por 2 a 0. Na ocasião, Danilo e Rafael Elias foram à rede.

Desde então, o Verdão não venceu sequer uma partida em casa. Além de ter sido derrotado por Mirassol e Inter de Limeira, a equipe mista do Palmeiras não conseguiu impedir o São Paulo de quebrar o tabu que perdurava desde 2009.Dois anos depois da inauguração do Allianz, em 2016, o Alviverde também teve uma sequência de três jogos sem vencer, mas com dois empates e uma derrota. O empate foi justamente contra o Santos, adversário desta quinta, e os revezes foram diante do Linense e Ferroviária.