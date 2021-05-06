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futebol

Palmeiras tenta evitar a pior sequência pelo Paulista no Allianz Parque

Desde a inauguração da sua nova casa, em 2014, o Verdão jamais acumulou quatro partidas sem vencer
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Publicado em 06 de Maio de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 10:30
Crédito: Divulgação/Palmeiras
Depois de bater o Defensa y Justicia e encaminhar a classificação para as oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Santos já nesta quinta-feira. O duelo, previsto para às 21 horas (de Brasília), pode não só definir o futuro do Verdão no Paulista, como também pode marcar a pior sequência da equipe desde a inauguração do Allianz Parque.
A última vitória do Alviverde jogando em seus domínios foi no dia 14 de março, quando os comandados de Abel Ferreira bateram a Ferroviária por 2 a 0. Na ocasião, Danilo e Rafael Elias foram à rede.
Desde então, o Verdão não venceu sequer uma partida em casa. Além de ter sido derrotado por Mirassol e Inter de Limeira, a equipe mista do Palmeiras não conseguiu impedir o São Paulo de quebrar o tabu que perdurava desde 2009.Dois anos depois da inauguração do Allianz, em 2016, o Alviverde também teve uma sequência de três jogos sem vencer, mas com dois empates e uma derrota. O empate foi justamente contra o Santos, adversário desta quinta, e os revezes foram diante do Linense e Ferroviária.
Portanto, caso queira evitar a pior sequência no Allianz Parque, o Palmeiras precisa bater o Santos. Dependendo do resultado do Novorizontino, que é vice-líder do grupo C e entra em campo horas antes, o Verdão pode chegar aos 18 pontos e entrar na zona de classificação para as quartas de final do Paulista.

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