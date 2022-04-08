Palmeiras tenta a contratação de Carlos Vinícius, que está emprestado ao PSV

O Palmeiras permanece em sua incessante busca por um camisa 9 e o novo alvo da diretoria é Carlos Vinícius, atualmente emprestado ao PSV-HOL, mas que pertence ao Benfica. O negócio, a princípio, seria por empréstimo, mas o clube não descarta a contratação em definitivo e prepara oferta entre seis o oito milhões de euros. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista português Pedro Sepúlveda, da SIC, e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

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Com a janela de transferências para o Brasil fechando no dia 12 de abril, próxima terça-feira, Verdão quer concluir rapidamente o negócio para poder utilizar o jogador ainda no primeiro semestre, mas isso só seria possível no Brasileirão e na Copa do Brasil, já que na Libertadores os times só poderão inscrever novos atletas a partir da fase de oitavas de final, no mata-mata.

Carlos Vinícius está no PSV, emprestado por dois anos pelo Benfica, e esse seria o principal entrave para o negócio sair. Embora a situação esteja nas mãos do clube português, será necessário tratar também com os holandeses, com quem o atacante tem contrato até o meio de 2023, ou seja, mais um ano de vínculo.

Em um primeiro momento, o Palmeiras vai buscar o empréstimo de Carlos Vinícius junto ao time de Portugal, mas prepara também uma oferta de compra definitiva, entre seis e oito milhões de euros (entre R$ 31 milhões e R$ 41 milhões na cotação atual). Com o Benfica o contrato vai até o meio de 2024.

Por parte do jogador, uma volta ao Brasil neste momento não era o planejado, mas como não tem jogado na Holanda e as opções para um futuro próximo na Europa não empolgam, um retorno ao seu país é visto com bom olhos, principalmente para um clube gigante, que se mantém na disputa por títulos. Carlos, inclusive, já foi base no Verdão, quando ainda atuava como zagueiro.

Aos 27 anos, Carlos Vinícius iniciou sua trajetória europeia em 2017, no Real SC, de Portugal. Depois disso foi vendido ao Napoli-ITA, que o emprestou para Rio Ave-POR e Monaco, despertando o interesse do Benfica em 2019. De lá para cá, o atacante foi emprestado duas vezes: ao Tottenham-ING, e agora ao PSV.