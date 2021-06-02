Palmeiras tem três jogadores convocados para Seleção Brasileira Sub-15

Crédito: CBF TV

Três jogadores do Palmeiras foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-15, conforme apontou a lista divulgada nesta terça-feira (01). Apareceram na relação o goleiro Pedro Henrique, o meio-campista João Neto e o meia-atacante Luiz Guilherme. Endrik, grande nome do Verdão e também das seleções de base, está lesionado e não foi chamado.Essa foi a primeira convocação do treinador Dudu Patetuci, novo treinador da Seleção Brasileira Sub-15. Ele substitui Paulo Victor Gomes, que assumiu a equipe sub-17 em 2020. Dudu também comanda as seleções sub-16 e sub-18, categorias não oficiais, mas que realizam trabalho de preparação para as categorias sub-17 e sub-20 respectivamente.

Com 24 nomes na convocação, apenas o Fluminense, com cinco jogadores, e o Cruzeiro, com quatro, têm mais convocados do que o Palmeiras (3). Avaí e Corinthians também possuem três jogadores.A delegação brasileira se apresenta no próximo sábado (05) e ficará em preparação até o dia 14 de junho, com a finalidade de treinamentos preparatórios para que a comissão técnica conheça melhor os jovens.

Vale lembrar que o calendário da categoria sub-15 está suspenso desde março de 2020 em decorrência da pandemia do coronavírus e não tem prazo para retorno. Em 2021, algumas equipes voltaram a treinar e realizar atividades dentro das dependências do clube. Caso do Palmeiras, que retornou atividades em maio, como noticiou a reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA.

Confira a lista completa:

Goleiros:Marcelo de Souza - Cruzeiro E.CPedro Henrique - S.E. PalmeirasDavi Rocha - Fluminense F.C

Defensores:Guilherme Pellegrin - S.C Corinthians PaulistaVictor Gabriel - Cruzeiro E.CGuilherme Henrique - Avaí F.CVinícius Cesar - Cruzeiro E.CRhuan Pedro - Ceará S.C.Mateus Luiz - Fluminense F.CJoão Henrique - Fluminense F.CPyetro Emanuel - Cruzeiro E.C

Meio-campistas:Bernardo Valim - Botafogo F.R.Guilherme Esteves - C.R. Vasco da GamaRoberto Batista - S.C. Corinthians PaulistaPaulo Neto - S. E. PalmeirasMatheus Pedro - Fluminense F.CVitor Uelison - Avaí F.CRodrigo Otávio - S.C. Internacional