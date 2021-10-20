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Palmeiras tem sequência contra times que lutam contra o rebaixamento para se recuperar no Brasileirão

Verdão conta com alto aproveitamento contra times da parte de baixo da tabela e pode se aproveitar disso para voltar aos trilhos no torneio
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Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2021 às 10:00
Crédito: Cesar Greco
O Verdão venceu o Internacional na última rodada e encerrou um jejum de cinco jogos sem vitórias no Brasileirão. Para iniciar, de fato, uma recuperação dentro do campeonato, o Palmeiras tem pela frente quatro equipes que lutam contra o rebaixamento.
O próximo compromisso é contra o Ceará, fora de casa. Válido pela 19ª rodada do Brasileirão, o duelo atrasado acontece nesta quarta-feira (20) às 19h (horário de Brasília) na Arena Castelão. Em seguida, o Alviverde enfrenta, o Sport, depois o Grêmio e, por último, o Santos.Confira as datas, locais e horários.
(20/10) Ceará x Palmeiras – 19h, Arena Castelão(25/10) Palmeiras x Sport – 21h30, Allianz Parque(31/10) Grêmio x Palmeiras – 16h, Arena do Grêmio(7/11) Santos x Palmeiras – 16h, Vila BelmiroConheça o canal do Nosso Palestra no Youtube! Clique aqui.Siga o Nosso Palestra no Twitter e no Instagram / Ouça o NPCast!Conheça e comente no Fórum do Nosso Palestra
Dessas equipes, apenas o Grêmio (18º) e o Sport (19º) encontram-se na zona na degola. O time da Baixada Santista está na 15º a dois pontos de distância, enquanto o clube cearense aparece acima, em 14º, com três pontos a mais que o último do Z4.No primeiro turno, o Verdão venceu todos esses times à exceção do Ceará, já que a partida foi postergada. A média de pontos do time de Abel Ferreira contra as equipes da parte de baixo da tabela é consideravelmente alta e muito superior à pontuação diante dos times do G6.
Considerando a configuração atual até o 13º colocado (América-MG), com chances reais de rebaixamento, o Palmeiras somou 26 de 33 pontos possíveis contra equipes desse grupo, o que confere um aproveitamento de 78%. Sendo assim, tem a oportunidade de aproveitar esses jogos para voltar as trilhos na competição nacional.

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