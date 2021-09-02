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futebol

Palmeiras tem prejuízo de quase R$7 milhões em junho, mas mantém ano positivo

Prêmios pelos títulos da Copa do Brasil e Libertadores são fundamentais para compensar resultados negativos
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Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Apesar do prejuízo de R$6,67 milhões registrado, as contas de junho do Palmeiras foram aprovadas, nesta quarta-feira (1), em reunião do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF). De acordo com o clube, o resultado negativo é consequência da variação cambial. A informação foi divulgada pelo jornalista Danilo Lavieri, do UOL.No encontro, 14 presentes votarão pela aprovação, enquanto houve uma abstenção e um voto contra.Mesmo assim, o Maior Campeão Nacional tem superávit em 2021. Recebendo as premiações pelos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores apenas neste ano, o Verdão conseguiu aliviar as contas. Além disso, o resultado esportivo, que excedeu as expectativas – no orçamento para a temporada, as metas do Paulistão e Libertadores eram semifinal e quartas de final, respectivamente -, e valores obtidos com vendas de atletas ajudaram a compensar os problemas causados pela pandemia e pela eliminação precoce na copa nacional.
Mesmo assim, o clube segue com uma postura conservadora no mercado e, por isso, não fechou a contratação de nenhum centroavante, permanecendo com Deyverson, que não vive uma boa fase, e Luiz Adriano, que vem sofrendo com lesões, como opções.

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