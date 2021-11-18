Palmeiras tem pior aproveitamento do Brasileirão jogando contra times do G-6

Próximo da disputa da final da Libertadores, o Palmeiras voltou a perder mais uma partida nesta quarta-feira (17) ao ser superado pelo São Paulo, pelo placar de 2 a 0, em pleno Allianz Parque. Mesmo com a recente sequência de bons resultados, o Verdão ainda mostra um baixo aproveitamento contra times que ocupam o G-6 do Brasileirão neste momento, sendo a pior equipe do campeonato neste quesito.

Após os resultados da 33ª rodada, os times que ocupam a zona de acesso à Libertadores 2022 são: Atlético-MG (1º), Flamengo (2º), Palmeiras (3º), RB Bragantino (4º), Corinthians (5º) e Fortaleza (6º). Desde o início da competição, os comandados de Abel Ferreira ainda não venceram nenhum confronto contra essas cinco equipes, tendo apenas com um empate diante do rival paulista.Contando com sete derrotas e um empate nos oito jogos que disputou contra os times do G-6, o Alviverde apresenta apenas 4% de aproveitamento, tendo números consideravelmente inferiores em relação a equipes como Chapecoense, Sport, Grêmio e Bahia, que ocupam a zona de rebaixamento no momento.

Com mais cinco rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá mais dois confrontos contra times da parte de cima da tabela de classificação, sendo eles os dois próximos compromissos na competição: Fortaleza (20/11) e Atlético-MG (23/11). Pelo primeiro turno, o Verdão acabou sendo derrotado por ambos os adversários.

Visando a melhor preparação para a decisão sul-americana diante do Flamengo, em 27 de novembro, o Palestra conta com mais nove dias até o embate em Montevidéu, no Uruguai.