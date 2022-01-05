Palmeiras tem negociações avançadas com o volante Jailson, ex-Grêmio, que estava na China

O Palmeiras está próximo de anunciar um novo reforço para a temporada 2022. Trata-se do volante Jailson, que teve passagem pelo Grêmio e estava no futebol chinês. A negociação com jogador, que está livre no mercado, foi revelada pelo diretor de futebol Anderson Barros, em entrevista coletiva.
Aos 26 anos, o meio-campista estava no Dalian Pro, da China e conseguiu a rescisão de seu contrato na Fifa, após ficar quatro meses sem receber salários. Desde dezembro ele já pode assinar com outro clube e o Verdão encaminhou sua contratação para suprir a lacuna deixada por Danilo Barbosa, que não terá seu empréstimo com o Nice renovado, já que o clube francês não aceitou.
- Nós não tivemos a permanência do atleta Danilo Barbosa, nós discutimos com o clube francês e não conseguimos ter essa posição. E hoje temos em andamento a contratação de um outro atleta, do Jailson Siqueira, uma oportunidade de mercado, que vem sendo acompanhada pelo Palmeiras há algum tempo, pois é assim que a gente realiza todo o trabalho.
Jailson está sem atuar desde novembro de 2020, pois não conseguiu retornar para a China por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. Ele voltou ao Brasil para o período de férias e ficou no país trabalhando seu condicionamento físico particularmente em sua residência.
O volante atraiu o interesse de outros times brasileiros, como o São Paulo, mas acabou encaminhando seu acordo com o Palmeiras, que deve inscrevê-lo no Mundial de Clubes, caso concretize a contratação nos próximos dias.
Campeão da Libertadores com o Grêmio, em 2017, Jailson foi negociado com o Fenerbahçe, em meados de 2018. Depois da passagem pelo clube turco, ele foi vendido ao Dalian Pro, em setembro de 2020, ficando até rescindir contrato.