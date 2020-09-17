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futebol

Palmeiras tem melhor início na Libertadores em 52 anos

Única vez com três vitórias seguidas no início aconteceu na edição de 1968. Verdão caminha para ter a melhor campanha na fase de grupos pelo terceiro ano seguido...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 08:10

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 08:10
Crédito: Palmeiras na Libertadores 2020 (Divulgação/Libertadores
Com a vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar nesta quarta-feira (16), em La Paz, o Palmeiras manteve a liderança do Grupo B com 100% de aproveitamento. Com três vitórias nos três primeiros jogos, o clube tem o melhor início na competição continental desde 1968.
​Há 52 anos, o Verdão iniciou a Libertadores com tudo, e terminou a primeira fase na liderança do seu grupo, com cinco vitórias e um empate. O time liderado por Ademir da Guia chegou até a final, mas foi derrotado pelo Estudiantes-ARG na decisão e ficou com o vice-campeonato.
Nesta atual edição, o Alviverde caminha para novamente ter a melhor campanha da primeira fase, e repetir o feito dos últimos dois anos. Lembrando que a melhor campanha garante a oportunidade de decidir todos os jogos eliminatórios em casa.Caso consiga mais três vitórias, a equipe de Vanderlei Luxemburgo vai ultrapassar a campanha do Palmeiras de Roger Machado, que, em 2018, terminou a primeira fase sem nenhuma derrota, e com 16 pontos conquistados.
Antes contestado por grande parte da torcida, agora o trabalho de Luxemburgo coleciona recordes que fortalecem o Palmeiras como possível protagonista nas competições em disputa.
O Palmeiras volta a campo pela Libertadores 2020 na próxima quarta-feira (23), quando encara o Guaraní-PAR, fora de casa.

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