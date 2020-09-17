Palmeiras tem melhor início na Libertadores em 52 anos

Crédito: Palmeiras na Libertadores 2020 (Divulgação/Libertadores

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar nesta quarta-feira (16), em La Paz, o Palmeiras manteve a liderança do Grupo B com 100% de aproveitamento. Com três vitórias nos três primeiros jogos, o clube tem o melhor início na competição continental desde 1968.

​Há 52 anos, o Verdão iniciou a Libertadores com tudo, e terminou a primeira fase na liderança do seu grupo, com cinco vitórias e um empate. O time liderado por Ademir da Guia chegou até a final, mas foi derrotado pelo Estudiantes-ARG na decisão e ficou com o vice-campeonato.

Nesta atual edição, o Alviverde caminha para novamente ter a melhor campanha da primeira fase, e repetir o feito dos últimos dois anos. Lembrando que a melhor campanha garante a oportunidade de decidir todos os jogos eliminatórios em casa.Caso consiga mais três vitórias, a equipe de Vanderlei Luxemburgo vai ultrapassar a campanha do Palmeiras de Roger Machado, que, em 2018, terminou a primeira fase sem nenhuma derrota, e com 16 pontos conquistados.

Antes contestado por grande parte da torcida, agora o trabalho de Luxemburgo coleciona recordes que fortalecem o Palmeiras como possível protagonista nas competições em disputa.