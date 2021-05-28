Palmeiras tem maior goleada no Allianz e atletas alcançam marcas importantes

Poupando alguns jogadores e já garantido em primeiro no Grupo A da Copa Libertadores, o Palmeiras goleou, nesta quinta-feira (27), o Universitário, do Peru, por 6 a 0. A partida, além de garantir ao Verdão a segunda melhor campanha na competição, foi a 100ª do clube em casa e consolidou a presença de Gustavo Gómez, Willian Bigode e Rony na história do clube.

Na história da competição, o Alviverde disputou um total de 203 partidas, marcando 377 gols e vencendo 113 confrontos. Destas, cem foram disputadas com o mando de campo do Maior Campeão Nacional, sendo o campo escolhido o antigo Palestra Itália, o Pacaembu e, mais recentemente, o Allianz Parque.Além disso, a partida contra o Universitário, que foi a maior goleada da história do novo estádio do Verdão, garantiu a consolidação de Gustavo Gómez, Willian e Rony na história do clube. O defensor, ao anotar o terceiro gol do Verdão, chegou aos 16 tentos e igualou Roque Júnior e Júnior Baiano como o 7º zagueiro que mais balançou as redes pelo atual campeão da Libertadores.Os atacantes também marcaram e, com isso, se aproximaram de Alex na artilharia do Alviverde na história do torneio. O ex-meia somou 12 tentos na Libertadores ao longo de sua passagem. Bigode e Rony, que anotaram um e dois gols na vitória contra o time peruano, respectivamente, empataram com Tupãzinho e Borja, na segunda posição, com 11 tentos.