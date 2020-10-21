Palmeiras tem dois pendurados para última rodada da fase de grupos da Libertadores

Crédito: Divulgação/Libertadores

O Palmeiras entra em campo às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (21), para encarar o Tigre-ARG, no jogo que fecha a participação do Verdão na fase de grupos da Libertadores 2020. Andrey Lopes, técnico interino do clube, terá duas dúvidas para escalar a equipe para o jogo de logo mais.

Gabriel Menino e Gustavo Gómez, dois dos jogadores de linha que mais atuaram no ano, estão pendurados com dois cartões amarelos, e caso sejam advertidos com mais um cartão, desfalcam o Palmeiras no primeiro jogo das oitavas-de-final da competição continental.

Pressionado por uma vitória para trazer paz ao elenco, o técnico ‘Cebola’ tem um dilema para resolver entre poupar ou não a dupla titular pendurada. Lembrando que todos os cartões serão zerados para a próxima fase.Gabriel Menino pode ser escalado tanto no meio quanto improvisado na lateral direita. Para o seu lugar, o elenco dispõe de alguns nomes como Mayke, Danilo, Ramires e até Zé Rafael, atuando como segundo homem de meio campo.

Já Gustavo Gómez é líder do elenco e um dos melhores jogadores do clube no ano, porém como o paraguaio está fora do duelo de domingo, diante do Atlético-GO, pelo Brasileirão, Andrey pode pensar em deixá-lo no banco e já testar Emerson Santos ao lado de Felipe Melo, dupla que deve ser escalada em Goiânia.

Eliminado, mas ainda com chances de conseguir uma vaga para a Sul-Americana, o Tigre chega desfalcado para o duelo desta noite para enfrentar o Palmeiras dentro do Allianz Parque.