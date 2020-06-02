Palmeiras tem dois casos de atletas com COVID-19 nas categorias de base

Crédito: Treinamento presenciais nas categorias de base do Palmeiras continuam suspensos (Agência Palmeiras/Divulgação

O Palmeiras teve dois jogadores de suas categorias de base contaminados pelo coronavírus. A informação foi dada por João Paulo Sampaio, coordenador geral do Centro de Formação de Atletas do clube, à Gazeta Esportiva, declarando que ambos já fizeram novos testes, comprovando recuperação, e completando que nenhum deles precisou ser hospitalizado.

- Dois atletas da base pegaram, mas já estão recuperados. Inclusive, fizeram novos exames e comprovaram a cura. Eles tiveram perda de olfato, nada além disso. Não precisaram ser internados - disse o coordenador ao veículo, mantendo o nome dos garotos em sigilo.E MAIS:Ataque imparável: Luizão lembra Paulista-96 e crê em LuxaRony fala sobre nova semana de treinos online no PalmeirasPalmeiras terá congresso com Luxa e assistente de GuardiolaO departamento médico do Palmeiras fez um monitoramento e orientações para os familiares dos atletas contaminados. A avó de um dos jogadores que contraíram a COVID-19 faleceu e o sepultamento teve ajuda financeira do clube, que também enviou coroa de flores.

O Verdão oferece plano de saúde para todos os atletas a partir do time sub-14. Em meio à pandemia e à crise econômica gerada pelo coronavírus, o clube não fez qualquer alteração nos pagamentos para os jogadores que não são profissionais e continua enviando, também, cestas básicas.