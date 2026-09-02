O que é o rastro digital que levou a PF ao ministro Alexandre de Moraes

A divulgação, na terça-feira (1º/9), de conversas por mensagens entre Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, e um número associado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), trouxe à tona uma dúvida anterior ao conteúdo dos diálogos: como a Polícia Federal identificou o destinatário das mensagens do banqueiro?