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Palmeiras tem até o início de dezembro para decidir sobre permanência de Danilo Barbosa

Clube precisa pagar cerca de R$ 40 milhões caso queira seguir com o volante...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 18:50
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras tem até o dia 5 de dezembro para decidir se vai exercer o direito de compra dos direitos econômicos de Danilo Barbosa. Emprestado até o fim do ano pelo Nice, da França, o valor fixado estabelecido no contrato é de 6,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 40 milhões na cotação atual).
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Danilo Barbosa teve um bom início no Palmeiras e chegou a ser titular em partidas da Libertadores e na final do Campeonato Paulista. Com o tempo, porém, perdeu espaço e, atualmente, não vem sendo nem mesmo relacionado pelo técnico Abel Ferreira. A última partida do volante foi no dia 14 de agosto, quando atuou por 45 minutos na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, pelo Brasileirão.
Veja a tabela completa do BrasileirãoMesmo sem jogar, o volante atraiu os olhares do futebol europeu e o Alavés, da Espanha, se interessou pela sua contratação no fim da última janela de transferências. As conversas, no entanto, não evoluíram.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A definição pela permanência de Danilo pode ficar a cargo do próximo presidente do Palmeiras, assim como outras situações como a renovação dos contratos de atletas como Felipe Melo e Jailson. A eleição presidencial acontece em novembro e Leila Pereira é ampla favorita a suceder Maurício Galiotte.

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