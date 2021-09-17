Palmeiras tem a quarta pior defesa do Brasileirão

Mesmo estando na vice-liderança do Brasileirão, o Palmeiras não tem apresentado uma campanha regular dentro do campeonato, principalmente no aspecto defensivo. Com erros frequentes, o Verdão tem um preocupante índice de gols sofridos.Após 19 partidas disputadas pela competição, o Palmeiras já foi vazado 23 vezes, sendo a quarta pior defesa de toda a tabela. Apenas Bahia (32), Chapecoense (32) e Santos (25) sofreram mais gols do que o time comandado por Abel Ferreira.

Atualmente, o Alviverde é a equipe que mais sofre gols dentre os dez primeiros colocados da tabela na Série A. A equipe conhecida por ter uma defesa sólida e segura viveu seu melhor período entre a 9ª e a 14ª rodada, quando o time não foi vazado em quatro dos cinco jogos. Desde então, o Palmeiras sofreu gols em todas as partidas que disputou.O fato curioso do mau momento vivido pela equipe do técnico português é que a média de gols feitos na temporada é a melhor desde 2017. Atualmente, o Palmeiras ostenta a marca de 1,66 por jogo. Com esse índice, o Verdão tem o segundo melhor ataque do Brasileirão, já tendo balançado as redes 30 vezes, empatado com o Red Bull Bragantino e atrás apenas do Flamengo, que já marcou 35 gols.