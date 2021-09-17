Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras tem a quarta pior defesa do Brasileirão

Verdão está atrás apenas do Bahia, Chapecoense e Santos em número de gols sofridos na competição...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2021 às 09:30
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Mesmo estando na vice-liderança do Brasileirão, o Palmeiras não tem apresentado uma campanha regular dentro do campeonato, principalmente no aspecto defensivo. Com erros frequentes, o Verdão tem um preocupante índice de gols sofridos.Após 19 partidas disputadas pela competição, o Palmeiras já foi vazado 23 vezes, sendo a quarta pior defesa de toda a tabela. Apenas Bahia (32), Chapecoense (32) e Santos (25) sofreram mais gols do que o time comandado por Abel Ferreira.
Atualmente, o Alviverde é a equipe que mais sofre gols dentre os dez primeiros colocados da tabela na Série A. A equipe conhecida por ter uma defesa sólida e segura viveu seu melhor período entre a 9ª e a 14ª rodada, quando o time não foi vazado em quatro dos cinco jogos. Desde então, o Palmeiras sofreu gols em todas as partidas que disputou.O fato curioso do mau momento vivido pela equipe do técnico português é que a média de gols feitos na temporada é a melhor desde 2017. Atualmente, o Palmeiras ostenta a marca de 1,66 por jogo. Com esse índice, o Verdão tem o segundo melhor ataque do Brasileirão, já tendo balançado as redes 30 vezes, empatado com o Red Bull Bragantino e atrás apenas do Flamengo, que já marcou 35 gols.
Existe a expectativa de que a má fase defensiva seja revertida diante da Chapecoense, próximo adversário do Verdão, no próximo sábado (18), às 17 horas (de Brasília), na Arena Condá.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados