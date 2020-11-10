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Palmeiras tem 70,8% de aproveitamento em partidas de ida em mata-mata no Allianz Parque

Verdão venceu quatro vezes, empatou duas e perdeu apenas uma
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LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 15:11

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 15:11

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Allianz Parque será o palco da partida entre Palmeiras e Ceará, sendo esta a sua primeira das quartas de final da Copa do Brasil 2020. O Alviverde, em seu estádio, contabiliza 70,8% de aproveitamento nessa situação e tentará aumentar este número.
O primeiro jogo de ida de um mata-mata disputado no estádio do Verdão foi em 2015, na final do Campeonato Paulista, contra o Santos. O embate terminou com a vitória da equipe mandante, que, no entanto, perdeu o título no jogo de volta. Desde então, o Allianz Parque foi o palco da primeira partida eliminatória outras sete vezes e, destas, o Palmeiras venceu quatro, empatou duas e perdeu apenas uma.Em termos de classificação nessa situação, o maior campeão nacional não conseguiu avançar para a fase seguinte da competição em três oportunidades, além de ter perdido o título paulista em 2015.
Na atual temporada, o Verdão jogou quatro embates de mata-mata em seu estádio, dois foram em jogo único, contra Santo André e Ponte Preta, e outros dois de volta, frente ao Corinthians e Red Bull Bragantino. Destes, a equipe paulista venceu três e empatou um, sendo o último a final do Campeonato Paulista, conquistado contra o Corinthians nos pênaltis.
O Palmeiras, em busca do tetracampeonato da Copa do Brasil, entra em campo na próxima quarta-feira (11), contra o Ceará, às 16h30 (horário de Brasília).

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