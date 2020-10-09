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futebol

Palmeiras sustenta rede de apoio e Luxemburgo segue com moral

Diretoria do Verdão deverá ir ao mercado para atender os pedidos de Vanderlei por reforços...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 07:30

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 07:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A turbulência que é sentida nas redes sociais e nas conversas entre torcedores do Palmeiras sobre o trabalho de Vanderlei Luxemburgo não acontece na direção executiva do clube.
Com moral, o treinador conta com o apoio dos dirigentes e também da patrocinadora, com quem nutre um convívio próximo. No elenco, lideranças não se movimentaram negativamente contra o comandante, ainda que pequenas rusgas tenham aparecido no último mês.
O futebol, que é questionado pela crítica e pela arquibancada, é visto com parcimônia por quem comanda as decisões do Palmeiras. A saída de Dudu, a falta de tempo para treinos e principalmente a quantidade de mudanças no elenco, que perdeu peças, é preponderante para que o trabalho de Vanderlei receba mais votos de confiança.Há a crença que uma filosofia vencedora tem sido implantada - vide as recentes vitórias sobre o Corinthians. Estilo esse que não exige um futebol tão vistoso ou encantador, mas que se assume pragmático para competir e vencer certo jogos e momentos.
A reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA soube que a direção do Verdão voltou a ter conversas para a contratação de um lateral direito, um meia de criação e um finalizador. A posição de zagueiro ainda não é pauta, mas não se descarta que o mercado seja consultado por nomes nessa função.
Em dificuldades financeiras por ter mantido seus jovens talentos, o Palmeiras fará um esforço para atender Luxemburgo - que pediu por reforços e julgou seu elenco como 'curto'. O treinador, no atual cenário, mais parece ganhar força do que perder.

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