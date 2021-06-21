Palmeiras supera início de Brasileirão de campanhas campeãs

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras venceu o América-MG neste domingo (20) no Allianz Parque e, com isso, chegou a dez pontos no Brasileirão 2021. Esta pontuação faz com que o Alviverde supere o número de pontos conquistados nas cinco primeiras partidas das últimas duas temporadas em que o time foi campeão da competição, em 2016 e 2018.

ATUAÇÕES: Willian brilha com dois gols, recebe maior nota e dá vitória ao Palmeiras sobre o América-MG

Apesar da derrota na estreia contra o Flamengo - algo que não acontecia há 13 anos - o Verdão se recuperou e segue invicto desde então. São três triunfos no campeonato até o momento, além de um empate contra o rival Corinthians.

No início da última campanha campeã, em 2018, o Maior Campeão Nacional fez apenas oito pontos nos mesmos cinco compromissos. Sob o comando de Roger Machado, a equipe empatou duas vezes e venceu outras duas partidas antes de perder a quinta. Já com Cuca, em 2016, a jornada do eneacampeonato foi iniciada com três triunfos e dois revezes, garantindo ao Palmeiras nove pontos nas cinco primeiras rodadas.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO começo de edição já é o terceiro melhor dos últimos dez anos, perdendo apenas para as campanhas de 2019 e 2011, quando time conquistou 13 e 11 pontos respectivamente. Embora com inícios positivos, em nenhuma das duas oportunidades o Alviverde saiu com a taça.

Com a eliminação precoce da Copa do Brasil, agora a temporada do Verdão divide-se em apenas dois focos: Brasileirão e Libertadores. Enquanto a competição continental segue parada em função da Copa América, o clube tem a chance de juntar pontos no torneio nacional para tentar disparar à frente dos demais concorrentes na briga pelo título.