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futebol

Palmeiras Sub-17 vence o Vasco no Allianz Parque e lidera o Brasileirão

As Crias da Academia deram um importante passo na campanha pelo título nacional
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Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 18:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 out 2020 às 18:12
Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
O time Sub-17 do Palmeiras enfrentou o Vasco, neste sábado (24), no Allianz Parque, pelo Brasileirão da categoria e venceu por 2 a 1, se isolando na ponta da tabela.
A partida iniciou com o Cruzmaltino tomando as iniciativas e, aos 24 minutos, Lucas Meirelles abriu o placar para a equipe carioca.
O Verdão reagiu no início do segundo tempo com boa jogada de Robert, que cruzou para João Pedro. O camisa 8, dentro da área, ajeitou de cabeça para Giovani, que empatou a partida.​A virada saiu com Pedro Lima, que recebeu a bola no meio campo e, depois de boa jogada individual, acertou o canto esquerdo do goleiro Pablo.
Com o resultado positivo, o Palmeiras chegou aos dez pontos, liderando o grupo A. Com 15 gols, os jovens da base alviverde possuem melhor ataque da competição. As Crias da Academia entram em campo novamente na próxima terça-feira (27) às 20h30 (horário de Brasília), contra o Atlético-MG.

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