Palmeiras Sub-17 vence o Vasco no Allianz Parque e lidera o Brasileirão

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

O time Sub-17 do Palmeiras enfrentou o Vasco, neste sábado (24), no Allianz Parque, pelo Brasileirão da categoria e venceu por 2 a 1, se isolando na ponta da tabela.

A partida iniciou com o Cruzmaltino tomando as iniciativas e, aos 24 minutos, Lucas Meirelles abriu o placar para a equipe carioca.

O Verdão reagiu no início do segundo tempo com boa jogada de Robert, que cruzou para João Pedro. O camisa 8, dentro da área, ajeitou de cabeça para Giovani, que empatou a partida.​A virada saiu com Pedro Lima, que recebeu a bola no meio campo e, depois de boa jogada individual, acertou o canto esquerdo do goleiro Pablo.