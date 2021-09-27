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futebol

Palmeiras Sub-15 e Sub-17 vencem e encaminham classificação no Campeonato Paulista

Equipes garantem os três pontos na abertura do returno e seguem invictas no torneio
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Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 08:00
Crédito: Fábio Menotti
Na manhã deste domingo (26), as equipes Sub-15 e Sub-17 do Palmeiras enfrentaram o Flamengo-SP, na Academia de Futebol II, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Com duas vitórias, o Verdão segue invicto e encaminhou a classificação nas duas categorias.
Iniciando o dia com o pé direito, o Palmeiras venceu no Sub-15 pelo placar de 4 a 1, com gols de Uberaba, Luigh, Rafael e Marcio. O time segue na liderança do Grupo 6 com 100% de aproveitamento, após seis jogos e seis vitórias, e abriu nove pontos de vantagem em relação ao primeiro clube fora da zona de classificação.Tendo o certame estadual como principal competição em 2021, a equipe do treinador Rogerio foi escalada com: Cesar, Gustavo Lima, Ramon, Fellipe Jack e Inácio; Figueiredo, Paulo Souto e Uberaba; Marcio Vitor, Rafael Coutinho e Luighi.
Já pelo Sub-17, o Verdão venceu o adversário por 3 a 1, com gols de Kauan Vinicius, Jota e Daniel. Usando o campeonato como laboratório para o decorrer da temporada, o time do treinador Orlando Ribeiro foi a campo com: Addi, Robert, Mina, Kauã Oliveira e Pedro; Jota, Jhonatan e Thalys; Canadá, Marquinhos e Wendell.Com o triunfo, a equipe segue líder do Grupo 6, com 16 pontos após cinco vitórias e um empate. Com bons números, Orlando chega a dez jogos no comando do Alviverde, com nove vitórias e um empate.
O Palmeiras volta a campo pelo certame estadual no próximo sábado (02) diante do União Suzano, fora de casa. A bola rola às 9h para o Sub-15 e às 11h (ambos horário de Brasília) para o Sub-17.
Com 42 equipes participantes, o Campeonato Paulista Sub-15 e o Sub-17 foram separados em sete grupos de seis agremiações, que se enfrentam em turno e returno, com primeiro e segundo colocados obtendo a classificação para a segunda fase. Além disso, os dois melhores terceiros colocados também avançam. Na primeira fase, o Verdão vai encarar o Flamengo de Guarulhos, AD Guarulhos, União Suzano, Nacional e São José EC.

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