Palmeiras Sub-15 e Sub-17 vencem e encaminham classificação no Campeonato Paulista

Crédito: Fábio Menotti

Na manhã deste domingo (26), as equipes Sub-15 e Sub-17 do Palmeiras enfrentaram o Flamengo-SP, na Academia de Futebol II, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Com duas vitórias, o Verdão segue invicto e encaminhou a classificação nas duas categorias.

Iniciando o dia com o pé direito, o Palmeiras venceu no Sub-15 pelo placar de 4 a 1, com gols de Uberaba, Luigh, Rafael e Marcio. O time segue na liderança do Grupo 6 com 100% de aproveitamento, após seis jogos e seis vitórias, e abriu nove pontos de vantagem em relação ao primeiro clube fora da zona de classificação.Tendo o certame estadual como principal competição em 2021, a equipe do treinador Rogerio foi escalada com: Cesar, Gustavo Lima, Ramon, Fellipe Jack e Inácio; Figueiredo, Paulo Souto e Uberaba; Marcio Vitor, Rafael Coutinho e Luighi.

Já pelo Sub-17, o Verdão venceu o adversário por 3 a 1, com gols de Kauan Vinicius, Jota e Daniel. Usando o campeonato como laboratório para o decorrer da temporada, o time do treinador Orlando Ribeiro foi a campo com: Addi, Robert, Mina, Kauã Oliveira e Pedro; Jota, Jhonatan e Thalys; Canadá, Marquinhos e Wendell.Com o triunfo, a equipe segue líder do Grupo 6, com 16 pontos após cinco vitórias e um empate. Com bons números, Orlando chega a dez jogos no comando do Alviverde, com nove vitórias e um empate.

O Palmeiras volta a campo pelo certame estadual no próximo sábado (02) diante do União Suzano, fora de casa. A bola rola às 9h para o Sub-15 e às 11h (ambos horário de Brasília) para o Sub-17.