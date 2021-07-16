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Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol após vitória na Libertadores

Verdão iniciou os trabalhos para o confronto contra o Atlético-GO, no próximo domingo (18)...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 18:30

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 18:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou, nesta sexta-feira (16), na Academia de Futebol e iniciou os trabalhos para o confronto contra o Atlético-GO, no próximo domingo. O elenco teve folga na quinta-feira após vencer a Universidad do Chile fora de casa pela Libertadores.
Giuliano fecha volta ao Brasil, Lewandowski na mira de clube inglês, Flamengo buscando reforços… O Dia do Mercado!
Contando com todos os atletas disponíveis, Abel Ferreira propôs uma atividade técnica e tática, aprimorando balanços, transições, etc. Na sequência, os jogadores mais desgastados realizaram um complemento físico e foram liberados.
Posteriormente, o elenco palmeirense realizou uma movimentação em campo reduzido e, por fim, alguns treinaram finalizações e passes laterais.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO zagueiro Luan e os atacantes Luiz Adriano e Rony não participaram das atividades e cumpriram cronograma com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.
Buscando se manter na liderança do Brasileirão, o Palmeiras visita, no próximo domingo (18), às 16h (horário de Brasília), o Atlético-GO.

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