Palmeiras se reapresenta e treina visando a Copa do Brasil

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Após vencer o Atlético-GO por 3 a 0 e, enfim, voltar a vencer no Brasileirão 2020, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta segunda-feira (26). O elenco treinou já visando o confronto com o Red Bull Bragantino, na quinta-feira (29), no duelo que marca a estreia do clube na Copa do Brasil 2020, já pelas oitavas de final da competição.

Lesionados desde a derrota para o Coritiba, os laterais Marcos Rocha e Lucas Esteves mais uma vez apareceram no gramado e fizeram testes físicos supervisionados pela comissão técnica do Verdão.

Fora diante do Atlético-GO por suspensão, Gustavo Gómez foi o único titular que fez um trabalho de bola junto dos demais reservas do elenco alviverde. Descansado, o camisa 15 está pronto para retornar ao time neste meio de semana.Willian, Lucas Lima, Ramires e Gustavo Scarpa, que entratam no decorrer do segundo tempo da vitória palmeirense sobre o Atlético-GO, também foram para o campo e fizeram uma atividade tática ao lado de diversas crias do Sub-20.

Os titulares que atuaram neste último domingo fizeram apenas um trabalho regenerativo na parte interna da Academia de Futebol.