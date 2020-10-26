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Palmeiras se reapresenta e treina visando a Copa do Brasil

Reservas fizeram um treino tático já pensando no duelo contra o Red Bull Bragantino na quinta-feira (29), pelas oitavas de final do torneio
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Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 19:49

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 19:49
Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
Após vencer o Atlético-GO por 3 a 0 e, enfim, voltar a vencer no Brasileirão 2020, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta segunda-feira (26). O elenco treinou já visando o confronto com o Red Bull Bragantino, na quinta-feira (29), no duelo que marca a estreia do clube na Copa do Brasil 2020, já pelas oitavas de final da competição.
Lesionados desde a derrota para o Coritiba, os laterais Marcos Rocha e Lucas Esteves mais uma vez apareceram no gramado e fizeram testes físicos supervisionados pela comissão técnica do Verdão.
Fora diante do Atlético-GO por suspensão, Gustavo Gómez foi o único titular que fez um trabalho de bola junto dos demais reservas do elenco alviverde. Descansado, o camisa 15 está pronto para retornar ao time neste meio de semana.Willian, Lucas Lima, Ramires e Gustavo Scarpa, que entratam no decorrer do segundo tempo da vitória palmeirense sobre o Atlético-GO, também foram para o campo e fizeram uma atividade tática ao lado de diversas crias do Sub-20.
Os titulares que atuaram neste último domingo fizeram apenas um trabalho regenerativo na parte interna da Academia de Futebol.
O Palmeiras faz o penúltimo treino da semana nesta terça-feira, dessa vez com todo o elenco em campo, para ensaiar o time que inicia a busca pelo tetra da Copa do Brasil.

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