Palmeiras se reapresenta e já foca no duelo com o Fluminense pelo Brasileirão

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para enfrentar o Fluminense, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe retornou da Bolívia na madrugada da última quarta após golear o Independiente Petrolero-BOL por 5 a 0 pela Libertadores e garantir classificação às oitavas.GALERIA> Relembre todos os gols de pênalti de Raphael Veiga pelo Palmeiras

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A maior parte dos atletas que atuaram além de 45 minutos na partida em Sucre permaneceu na parte interna do centro de excelência para trabalhos regenerativos. Os outros foram ao gramado e participaram de atividades técnicas em campo reduzido comandadas pela comissão técnica portuguesa, com o reforço de jovens do sub-20.

Apesar da diminuição dos casos de Covid-19 e da flexibilização das medidas de restrição por conta da pandemia, o Verdão ainda não liberou a presença de jornalistas nos treinamentos. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.Mesmo tendo levado a campo o time considerado com força máxima, Abel Ferreira deve repetir a estratégia e escalar a equipe titular contra o Flu, com exceção de Gabriel Veron, que se recupera de um edema na coxa esquerda. Gustavo Scarpa e Wesley são os possíveis substitutos do jovem. O técnico também poderia deslocar Rony para o lado do campo e colocar Rafael Navarro como centroavante.

- Será um jogo importante, temos que ganhar para chegar mais próximo da parte de cima da tabela, que é nosso objetivo. Temos de manter o mesmo foco e concentração que estamos tendo para conseguir a vitória dentro da nossa casa - afirmou Murilo em entrevista para a TV Palmeiras.

Com três vitórias em três jogos, 20 gols marcados e classificado às oitavas de final da Libertadores com duas rodadas de antecedência, o Palmeiras volta novamente atenções ao Brasileirão. Com cinco pontos, o Verdão ocupa a 11ª colocação e busca emendar a segunda vitória consecutiva para entrar na briga pelas primeiras posições.

O Alviverde volta a treinar nesta sexta-feira, às 10h, na Academia de Futebol, e ainda fará mais uma atividade no sábado, também às 10h.