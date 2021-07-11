Palmeiras se reapresenta e inicia trabalhos visando oitavas da Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após vencer o clássico contra o Santos, por 3 a 2, e se isolar na liderança do Brasileirão, o Palmeiras se reapresentou, neste domingo (11), na Academia de Futebol e iniciou a preparação para a partida contra a Universidad Católica, do Chile, pelas oitavas de final da Libertadores.

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Sem os titulares da última partida, que permaneceram na parte interna do centro de excelência realizando trabalhos regenerativos, a comissão técnica comandou um treino técnico. A primeira atividade, realizada em campo reduzido, cobrou marcação alta, pressão e intensidade nas movimentações. Na sequência, foi feito um trabalho com busca de espaços dando poucos toques na bola. Por fim, alguns atletas aprimoraram finalizações.

O zagueiro Luan, poupado contra o Santos por problemas físicos, fez trabalhos separados na parte interna e no gramado.