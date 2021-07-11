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futebol

Palmeiras se reapresenta e inicia trabalhos visando oitavas da Libertadores

Verdão entrará em campo contra a Universidad Católica na próxima quarta-feira (14), às 19h15 (horário de Brasília)...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 16:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após vencer o clássico contra o Santos, por 3 a 2, e se isolar na liderança do Brasileirão, o Palmeiras se reapresentou, neste domingo (11), na Academia de Futebol e iniciou a preparação para a partida contra a Universidad Católica, do Chile, pelas oitavas de final da Libertadores.
Virou freguesia? Torcedores do Palmeiras zoam o Santos após clássico; veja memes
Sem os titulares da última partida, que permaneceram na parte interna do centro de excelência realizando trabalhos regenerativos, a comissão técnica comandou um treino técnico. A primeira atividade, realizada em campo reduzido, cobrou marcação alta, pressão e intensidade nas movimentações. Na sequência, foi feito um trabalho com busca de espaços dando poucos toques na bola. Por fim, alguns atletas aprimoraram finalizações.
O zagueiro Luan, poupado contra o Santos por problemas físicos, fez trabalhos separados na parte interna e no gramado.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO Palmeiras entra em campo novamente na próxima quarta-feira (14), às 19h15 (horário de Brasília), contra a Universidad Católica, do Chile, pelas oitavas de final da Libertadores.

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