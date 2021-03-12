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Palmeiras se reapresenta e inicia trabalhos para pegar a Ferroviária

Verdão fez atividade na Academia de Futebol após vencer o São Caetano. Equipe volta a campo neste domingo (14) para enfrentar o time de Araraquara, no Allianz Parque...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 14:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 14:59
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou, nesta sexta-feira (12), na Academia de Futebol, após o a vitória, por 3 a 0, contra o São Caetano, e iniciou os trabalhos para a partida contra a Ferroviária, a última antes da paralisação do Paulistão.Sem a presença dos titulares na última partida, que fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência, João Martins comandou um treinamento em campo reduzido, com foco em passes em velocidade, marcação e finalizações.
> Confira e simule a tabela do Paulistão
Dentre os atletas que participaram das atividades, Iván Angulo, que retornou de empréstimo recentemente, esteve presente durante todo o treino. Outro atleta que voltou ao Verdão neste início de temporada, Gabriel Furtado – que estava no Vitória e se recupera de uma cirurgia no púbis -, deu sequência ao processo de transição física.
> Relembre todas as camisas do Palmeiras feitas pela Puma
O Palmeiras entra em campo novamente no próximo domingo (14), às 16h (horário de Brasília), contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista.

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