Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para jogo contra Atlético-GO

O Palmeiras se reapresentou, neste sábado (20), na Academia de Futebol e iniciou a preparação para o confronto contra o Atlético-GO, que será válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem a presença dos atletas titulares no Choque-Rei, que fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência, e contando com diversos jovens das categorias de base, Abel Ferreira propôs um treino técnico de passes, marcações e finalizações e, na sequência, um ‘minijogo’ de oito contra oito em campo reduzido.O atacante Gabriel Veron, que está em transição física, e o meia Zé Rafael, que segue um cronograma específico proposto pelo Núcleo de Saúde e Performance, participaram da primeira parte das atividades e, posteriormente, fizeram um complemento físico.