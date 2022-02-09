Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para a final do Mundial

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira, no Zayed Sports City Stadium, em Abu Dhabi-EAU, cerca de 12 horas após derrotar o Al-Ahly-EGI na semifinal, por 2 a 0, com gols de Raphael Veiga e Dudu, na última terça. Apenas parte do elenco foi ao estádio, enquanto o restante ficou no hotel, entre eles Marcos Rocha, que falou da preparação do Verdão para o Mundial de Clubes.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Segundo a assessoria de imprensa do Alviverde, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra os egípcios permaneceram no hotel em que estão hospedados para atividades regenerativas orientadas por membros do Núcleo de Saúde e Performance do clube. Os demais jogadores, além do goleiro Weverton, foram a campo para trabalhos técnicos em campo reduzido.

Na primeira atividade, dividido em times, o elenco exercitou a manutenção e a reação à perda de bola sob pressão. Em seguida, os jogadores fizeram um trabalho de passes limitados na bola e depois de finalizações para fechar.

- Fizemos nosso trabalho de recuperação pós-jogo. Acho que isso nos ajuda a recuperar mais rápido, algo que vem sendo desenvolvido pela comissão e o NSP (Núcleo de Saúde e Performance). Ainda mais pelo curto prazo até o próximo jogo, tudo que é válido para nos ajudar eles estão fazendo para que possamos estar 100% na final. Todos desejamos fazer uma grande partida - disse Marcos Rocha, em entrevista para a TV oficial do clube.

O Verdão volta a treinar nesta quinta-feira, às 18h no horário local (11h de Brasília), no Zayed Sports City. O adversário da final será definido após o confronto entre o Chelsea, da Inglaterra, e o Al Hilal, da Arábia Saudita, que se enfrentam nesta quarta às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Mohammed Bin Zayed, que também receberá a decisão no sábado, no mesmo horário.