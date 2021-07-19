Palmeiras se reapresenta e dá início à preparação para jogo contra a Católica

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras iniciou, nesta segunda-feira (19), a preparação para o duelo contra Universidad Católica pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Os titulares da vitória sobre o Atlético-GO, que manteve o time na liderança do Brasileirão, fizeram apenas trabalhos regenerativos, enquanto os demais participaram de atividades técnicas.

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A parte do elenco presente no treinamento foi dividida em cinco grupos por Abel Ferreira, nos quais os jogadores trabalharam movimentações e transições com poucos toques e em campo reduzido. Na sequência, separados em setor ofensivo e defensivo, os atletas realizaram treinos específicos para cada posição em áreas distintas do campo.

Ainda cumprindo cronograma especial, Luan e Rony deram prosseguimento à recuperação de suas lesões e chegaram a aparecer no gramado, mas não treinaram com bola. O zagueiro trata um edema na panturrilha direita e o ponta, por sua vez, cuida de uma contusão no adutor da coxa esquerda. Matheus Fernandes, que fechou sua volta ao Verdão recentemente, segue aprimorando a parte física com acompanhamento do Núcleo de Saúde e Performance.