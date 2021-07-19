Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras se reapresenta e dá início à preparação para jogo contra a Católica
futebol

Palmeiras se reapresenta e dá início à preparação para jogo contra a Católica

Verdão enfrenta o time chileno nesta quarta-feira (21) às 19h15 e precisa apenas de um empate para se classificar às quartas da Libertadores...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 18:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras iniciou, nesta segunda-feira (19), a preparação para o duelo contra Universidad Católica pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Os titulares da vitória sobre o Atlético-GO, que manteve o time na liderança do Brasileirão, fizeram apenas trabalhos regenerativos, enquanto os demais participaram de atividades técnicas.
Lyon define preço por Thiago Mendes, Kaio Jorge apalavrado com gigante italiano, Vasco demite treinador… O Dia do Mercado
A parte do elenco presente no treinamento foi dividida em cinco grupos por Abel Ferreira, nos quais os jogadores trabalharam movimentações e transições com poucos toques e em campo reduzido. Na sequência, separados em setor ofensivo e defensivo, os atletas realizaram treinos específicos para cada posição em áreas distintas do campo.
Ainda cumprindo cronograma especial, Luan e Rony deram prosseguimento à recuperação de suas lesões e chegaram a aparecer no gramado, mas não treinaram com bola. O zagueiro trata um edema na panturrilha direita e o ponta, por sua vez, cuida de uma contusão no adutor da coxa esquerda. Matheus Fernandes, que fechou sua volta ao Verdão recentemente, segue aprimorando a parte física com acompanhamento do Núcleo de Saúde e Performance.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO Palmeiras venceu a primeira partida contra a Católica no Chile por 1 a 0 e agora precisa apenas empatar para ficar com a vaga. O atual campeão da Libertadores volta a campo nesta quarta-feira (21) às 19h15 (horário oficial de Brasília) no Allianz Parque para buscar sua classificação às quartas da competição diante da .

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados