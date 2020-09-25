Palmeiras se reapresenta com volta de Patrick de Paula

O Palmeiras se reapresentou, nesta sexta-feira (25), após o confronto contra o Guaraní, do Paraguai, na última quarta-feira (23) pela Libertadores. No primeiro treino da equipe visando o embate contra o Flamengo, o Verdão contou com a volta de Patrick de Paula, volante titular do time.

O jogador esteve ausente nos últimos quatro confrontos do Alviverde para realizar um processo de recondicionamento, sendo o Dérbi, no dia 10 de setembro, o último jogo que contou com a sua presença. Hoje, no entanto, ele voltou a treinar sem restrições. Com isso, o atleta poderá voltar a ser relacionado pelo treinador Vanderlei Luxemburgo na próxima partida.Os jogadores titulares da equipe contra o Guaraní fizeram apenas atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência e, também, no campo. O restante do elenco, incluindo aqueles que entraram no decorrer da partida (Willian, Bruno Henrique, Ramires, Wesley e Raphael Veiga), foi a campo e participou de trabalhos técnicos com poucos toques na bola por atleta.