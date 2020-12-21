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Palmeiras se reapresenta com reforços no ataque para semifinal da Copa do Brasil

Luiz Adriano e Rony podem ser as novidades do time alviverde que recebe o América-MG na quarta-feira (23), no Allianz Parque, pelo torneio nacional de mata-mata
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Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 20:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após ganhar o domingo de folga, o elenco do Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (21), na Academia de Futebol, para iniciar a preparação para o importante duelo diante do América-MG, nesta quarta-feira (23), no Allianz Parque, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil 2020.
As grandes novidades na atividade foram as presenças de Luiz Adriano e Rony em parte da atividade comandada por Abel Ferreira. O camisa 11 foi preservado do último compromisso alviverde, mas deve ser relacionado para enfrentar o Coelho.
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Na atividade de mais de uma hora e meia, Abel Ferreira e seus auxiliares dividiram o elenco em grupos, e fizeram atividades técnicas e táticas em campo reduzido, fortalecendo principalmente as saídas de bola na defesa e a agressividade vertical no ataque.
O Palmeiras finaliza, nesta terça-feira (22), às 16h (horário de Brasília), a preparação para encarar o América-MG na busca pelo tetra da Copa do Brasil.

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