futebol

Palmeiras se reapresenta com atacante sensação do sub-20

Newton Williams participou da atividade desta segunda-feira (15), na Academia de Futebol. Ele é destaque das Crias e marcou três vezes em goleada na Copa do Brasil da categoria...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 15:00

15 mar 2021 às 15:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após vencer a Ferroviária, por 2 a 0, o Palmeiras se reapresentou, nesta segunda-feira (15), na Academia de Futebol e realizou mais uma sessão de treinamentos sob o comando de João Martins. O destaque ficou por conta do atacante Newton Williams, jogador panamenho do sub-20 que treinou entre os profissionais.Newton marcou três na goleada sobre o Presidente Médici por 8 a 0, na última sexta-feira (12) no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro sub-20. Ele foi o principal nome na vitória palmeirense.
A comissão técnica contou, para o treino, com os atletas reservas no último confronto e com jovens das categorias de base. Os titulares fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência.
A primeira atividade proposta pelo auxiliar técnico consistiu numa movimentação com seis mini gols, na qual os atletas tinham de cumprir alguns objetivos antes de finalizar. Na sequência, um trabalho com duas metas normais defendidas pelos arqueiros do Verdão foi realizado.
O atacante Wesley, poupado no confronto passado, cumpriu seu cronograma especial na parte interna e no gramado, pois, por acelerar a recuperação de uma lesão no joelho para estar presente na final da Copa do Brasil, o atacante, agora, receberá atenção especial do Núcleo de Saúde e Performance, assim como Gabriel Veron, que realizou atividades nas instalações da Academia. O zagueiro Kuscevic, por sua vez, realizou trabalhos internos e no campo, se recuperando de uma distensão na coxa.
O Palmeiras entra em campo novamente na próxima quarta-feira (17), às 19h (horário de Brasília), contra o São Bento, pelo Paulistão, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Tópicos Relacionados

