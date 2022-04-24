Palmeiras se reapresenta após o Dérbi e já treina de olho no Emelec

O Palmeiras se reapresentou na manhã deste domingo, na Academia de Futebol, horas após vencer o clássico contra o Corinthians, por 3 a 0, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. O grupo iniciou a preparação para enfrentar o Emelec-EQU, nesta quarta-feira, às 21h, no estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador, pela Libertadores, torneio em que está 100%.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro

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No treino, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o rival fizeram trabalhos regenerativos no centro de excelência. Os demais foram a campo e disputaram um coletivo com dois tempos de 15 minutos contando com a participação dos jovens do grupo de apoio do sub-20.

Logo depois da vitória, ainda no gramado da Arena Barueri, a equipe de preparação física do clube já colocou os atletas que não entraram ou que atuaram por menos de 45 minutos para fazer uma atividade, como é praxe na comissão técnica de Abel Ferreira. São eles que devem enfrentar o Emelec na próxima quarta-feira, seguindo a utilização de um time alternativo na Liberta.

Apesar da diminuição dos casos de Covid-19 e das medidas de restrição por conta da pandemia, o Verdão ainda não liberou a presença de jornalistas nos treinamentos. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria do clube.

Um provável Verdão para jogar no Equador é: Weverton; Mayke, Kuscevic, Gustavo Gómez e Jorge; Danilo (Breno Lopes), Jailson e Atuesta; Gabriel Veron, Wesley e Rafael Navarro. Luan segue em transição após lesão na coxa.

O Palmeiras volta a treinar nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, às 9h. A delegação embarca na sequência para o Equador, onde atuará na quarta.