Palmeiras se movimenta no mercado em busca reforços para o ataque

Crédito: Diego Haliasz/River Plate

Mesmo após a histórica temporada de 2020 na qual o Palmeiras levantou três troféus, a diretoria está se movimentando no mercado em busca de reforços para o setor ofensivo da equipe.

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A comissão técnica de Abel Ferreira identificou a carência no elenco durante a temporada e resolveu indicar contratações estimular a concorrência interna e ganhar mais opções.

O nome dos sonhos é o de Rafael Borré, do River Plate. Conforme informou o LANCE!/NOSSO PALESTRA há algumas semanas, o Palmeiras apresentou proposta oficial ao atacante colombiano e o interesse mútuo existe. Contudo, novos empecilhos continuam a surgir na novela.

>> Veja a tabela completa do Paulistão e simule os próximos jogosBorré tem contrato com o River Plate até o meio de 2021 e, por pedido do técnico Marcelo Gallardo - e por vontade própria -, não deseja deixar o clube argentino antes desse prazo. Além disso, o jogador de 25 anos quer que o River seja recompensado financeiramente de alguma forma e também não pretende negociar qualquer termo de sua transferência antes do clássico contra o Boca Juniors que ocorre no domingo (14). Lembrando que o Palmeiras está com um representante em Buenos Aires para tratar da negociação.

Outro nome na pauta alviverde é o do argentino Valentin 'Taty' Castellanos, que disputou a última MLS pelo New York City. Menos badalado, o negócio pelo atacante de 22 anos é mais simples e está encaminhado. Foi definido o empréstimo de um ano pelo preço de US$ 400 mil, com opção de compra ao término desse período, sendo que o valor poderá ser abatido da porcentagem que o Palmeiras ainda possui nos direitos de Gabriel Jesus, uma vez que o New York City pertence ao mesmo grupo que administra o Manchester City.

Atual única opção para a vaga de centroavante e peça fundamental do esquema de Abel Ferreira, Luiz Adriano recebeu uma proposta do mundo árabe nos últimos dias. Adaptado ao clube e à cidade, o jogador está satisfeito no Verdão. Embora a tendência seja de permanência, a saída não está descartada. O camisa 10 deve se reunir com seus empresários e discutir os altos valores da oferta nos próximos dias.