Palmeiras se isola como o time brasileiro com mais vitórias na história da Libertadores

A Copa Libertadores de 2021 começou para o Palmeiras da mesma forma com que terminou a última: com um gol salvador de cabeça no último lance da partida. O tento de Renan sobre o Universitario, do Peru, nesta quarta-feira, não garantiu o título, como o de Breno Lopes, contra o Santos, mas colocou o Alviverde no topo de outro ranking: o de número de vitórias na competição sul-americana entre os clubes brasileiros.
O 3 a 2 sobre os peruanos foi o 109º triunfo do time em 198 jogos na Copa, superando o Grêmio, com 108 em 207 atuações. Agora, na história, apenas seis equipes venceram mais vezes que o Palmeiras: River Plate e Boca Juniors, da Argentina, Nacional e Peñarol, do Uruguai, e Olimpia e Cerro Porteño, do Paraguai.
TIMES COM MAIS VITÓRIAS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES
1º - River Plate-ARG - 1782º - Nacional-URU - 1683º - Peñarol-URU - 1644º - Boca Juniors-ARG - 1605º - Olimpia-PAR - 1206º - Cerro Porteño-PAR - 1147º - Palmeiras-BRA - 109 8º - Grêmio-BRA - 1089º - Cruzeiro-BRA - 95Colo-Colo-CHI - 95