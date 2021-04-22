Palmeiras se isola como o time brasileiro com mais vitórias na história da Libertadores

A Copa Libertadores de 2021 começou para o Palmeiras da mesma forma com que terminou a última: com um gol salvador de cabeça no último lance da partida. O tento de Renan sobre o Universitario, do Peru, nesta quarta-feira, não garantiu o título, como o de Breno Lopes, contra o Santos, mas colocou o Alviverde no topo de outro ranking: o de número de vitórias na competição sul-americana entre os clubes brasileiros.