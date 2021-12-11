Palmeiras se isola como clube brasileiro com mais participações em Libertadores

Atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras vai em busca do quarto titulo de sua história no torneio em 2022. Com vaga garantida na fase de grupo da próxima temporada, o Alviverde, que esteve presente em 22 edições, isolou-se como o clube brasileiro que mais vezes participou da competição sul-americana.

Antes de vencer a Libertadores sobre o Flamengo, no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai, o Verdão estava empatado em número de participações com São Paulo e Grêmio, que se classificaram 21 vezes. Com o rival paulista e o tricolor gaúcho fora da disputa em 2022, o clube é, agora, líder no quesito no Brasil.Este é mais um dos recordes que o Palestra detém em 61 anos de existência da Libertadores. Único brasileiro tricampeão a disputar o torneio em 2022, a equipe tem o maior número de partidas disputadas (209) e vitórias (117), sendo 71 como mandante e 44 como visitante, além de duas em campo neutro (final 2020 e 2021). Além disso, o clube também é o que mais jogou finais entre os brasileiros, com seis decisões na conta.