Palmeiras se isola como clube brasileiro com mais participações em Libertadores

Atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras vai em busca do quarto titulo de sua história no torneio em 2022. Com vaga garantida na fase de grupo da próxima temporada, o Alviverde, que esteve presente em 22 edições, isolou-se como o clube brasileiro que mais vezes participou da competição sul-americana.
Antes de vencer a Libertadores sobre o Flamengo, no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai, o Verdão estava empatado em número de participações com São Paulo e Grêmio, que se classificaram 21 vezes. Com o rival paulista e o tricolor gaúcho fora da disputa em 2022, o clube é, agora, líder no quesito no Brasil.Este é mais um dos recordes que o Palestra detém em 61 anos de existência da Libertadores. Único brasileiro tricampeão a disputar o torneio em 2022, a equipe tem o maior número de partidas disputadas (209) e vitórias (117), sendo 71 como mandante e 44 como visitante, além de duas em campo neutro (final 2020 e 2021). Além disso, o clube também é o que mais jogou finais entre os brasileiros, com seis decisões na conta.
No quesito de gols marcados, o Alviverde também é dominante. O Palmeiras clube brasileiro que mais vezes balançou as redes (392), seja jogando em seus domínios (233) ou fora de casa (156).
Com sorteio da Libertadores da próxima temporada marcado para acontecer em 23 de março de 2022, os comandados de Abel Ferreira devem fazer sua estreia na semana do dia 6 de abril.