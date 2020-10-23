Palmeiras se ‘blinda’ por novo treinador e conversa com Heinze

Crédito: Divulgação/Vélez Sarsfield

Desde o insucesso nas tratativas com Miguel Ángel Ramírez para a função de treinador do Palmeiras, o clube, que agora tem Gabriel Heinze como alvo, decidiu criar um verdadeiro pacto de silêncio. Nenhum membro diretivo está autorizado a informar qualquer tipo de atualização nas buscas pelo novo comandante, nem mesmo que seja ‘em off’ (um método informal de conversa).

O NOSSO PALESTRA/LANCE! soube que até empresários e intermediários receberam o pedido do Verdão para que não comentem assuntos relacionados à busca do clube por um treinador, qualquer que seja ele. A ideia é falar quando o contrato estiver assinado.Na Argentina, no entanto, pessoas ligadas à Heinze confirmaram à reportagem que há uma negociação em curso, em estado inicial, e que o treinador deve apresentar seus termos à direção do Palmeiras nos próximos dias.