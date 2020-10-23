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futebol

Palmeiras se ‘blinda’ por novo treinador e conversa com Heinze

Diretoria do Verdão quer evitar que se repita a grande quantidade de vazamentos que ocorreu durante a negociação com Miguel Ángel Ramírez
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LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 18:10

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 18:10

Crédito: Divulgação/Vélez Sarsfield
Desde o insucesso nas tratativas com Miguel Ángel Ramírez para a função de treinador do Palmeiras, o clube, que agora tem Gabriel Heinze como alvo, decidiu criar um verdadeiro pacto de silêncio. Nenhum membro diretivo está autorizado a informar qualquer tipo de atualização nas buscas pelo novo comandante, nem mesmo que seja ‘em off’ (um método informal de conversa).
O NOSSO PALESTRA/LANCE! soube que até empresários e intermediários receberam o pedido do Verdão para que não comentem assuntos relacionados à busca do clube por um treinador, qualquer que seja ele. A ideia é falar quando o contrato estiver assinado.Na Argentina, no entanto, pessoas ligadas à Heinze confirmaram à reportagem que há uma negociação em curso, em estado inicial, e que o treinador deve apresentar seus termos à direção do Palmeiras nos próximos dias.
Os membros do comitê gestor, a direção executiva e de futebol, além de presidência e patrocinadores, estão unidos para fechar um acordo rápido e efetivo. O clube se vê com pressa para definir a situação e não admite que haja uma nova frustração. E tampouco se dá ao luxo de aguardar até a próxima temporada.

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