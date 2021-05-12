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futebol

Palmeiras retorna do Equador e realiza atividades físicas na Academia de Futebol

Elenco fez trabalho de regeneração em meio à maratona de viagens e partidas importantes
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Publicado em 12 de Maio de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 15:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após a vitória histórica em Quito contra o Independiente del Valle pela Libertadores, a delegação do Palmeiras retornou a São Paulo na madrugada desta quarta-feira (12). Na manhã de hoje, o elenco realizou um treino físico na parte interna da Academia de Futebol.
>> ATUAÇÕES: Veiga decide e é o craque da vitória do Palmeiras em Quito
Antes de iniciar os trabalhos, os atletas que viajaram realizaram testes PCR. Os titulares da última partida tiveram uma carga mais amena e fizeram apenas regeneração na piscina, sauna e espaço de massagens. Enquanto isso, os jogadores que não entraram em campo na altitude fizeram atividades físicas na sala de musculação do centro de excelência. Em seguida, participaram de um circuito com enfoque em força, potência e mobilidade muscular.Gabriel Veron, Breno Lopes, Kuscevic e Zé Rafael seguiram nos tratamentos de suas respectivas lesões, sendo a mais recente o trauma no tornozelo do camisa 8. Por sua vez, Gabriel Menino e Alan Empereur deram sequência ao cronograma especial de recondicionamento físico, ambos supervisionados pelo Núcleo de Saúde e Performance.
Com a tarde desta quarta livre, o grupo se reapresenta nesta quinta-feira (13), às 16h, para realizar o último treinamento antes da decisão desta sexta (14). Em sequência à vitória no Equador, o Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino às 19h30 no Estádio Nabi Abi Chedid pelas quartas de final do Paulistão 2021.

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