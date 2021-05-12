Palmeiras retorna do Equador e realiza atividades físicas na Academia de Futebol

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após a vitória histórica em Quito contra o Independiente del Valle pela Libertadores, a delegação do Palmeiras retornou a São Paulo na madrugada desta quarta-feira (12). Na manhã de hoje, o elenco realizou um treino físico na parte interna da Academia de Futebol.

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Antes de iniciar os trabalhos, os atletas que viajaram realizaram testes PCR. Os titulares da última partida tiveram uma carga mais amena e fizeram apenas regeneração na piscina, sauna e espaço de massagens. Enquanto isso, os jogadores que não entraram em campo na altitude fizeram atividades físicas na sala de musculação do centro de excelência. Em seguida, participaram de um circuito com enfoque em força, potência e mobilidade muscular.Gabriel Veron, Breno Lopes, Kuscevic e Zé Rafael seguiram nos tratamentos de suas respectivas lesões, sendo a mais recente o trauma no tornozelo do camisa 8. Por sua vez, Gabriel Menino e Alan Empereur deram sequência ao cronograma especial de recondicionamento físico, ambos supervisionados pelo Núcleo de Saúde e Performance.